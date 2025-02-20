Банки наращивают кредитование полтора года подряд

Банки наращивают кредитование полтора года и имеют достаточный потенциал для поддержки экономики в дальнейшем. Чистые гривневые кредиты бизнеса за год выросли на 20,6%, а население – на 39,9%.

Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора за IV квартал 2024 года" от Национального банка Украины.

Объем чистых активов банков вырос на 7,6% за IV квартал и на 16,2% — за 2024 год. В первую очередь выросли вложения в ОВГЗ – на 11,2% за квартал и более чем на треть в год. В то же время объем вложений в депозитные сертификаты НБУ за год сократился на 11,6%.

Кредиты бизнеса

По данным регулятора, чистые гривневые кредиты бизнеса растут полтора года подряд. За год прирост составил 20,6%. Несколько быстрее увеличивались чистые гривневые кредиты МСП – на 1,2% за IV квартал и на 22,1% за год. Их доля в чистом гривневом портфеле бизнес-кредитов выросла до 60,2%.

Быстрые темпы роста кредитования зафиксированы в госбанках: 5,3% за IV квартал и 24,8% за год. В разрезе отраслей в течение квартала существенно увеличились объемы кредитов предприятиям пищевой промышленности и машиностроения, в целом за год торговли и пищевой промышленности.

Доля ссуд по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в чистом гривневом портфеле бизнеса сократилась до 33,7% на конец 2024 года.

Чистые гривневые кредиты со сроком погашения свыше трех лет выросли на 21,6% за IV квартал и свыше 58% за год, а их доля в портфеле увеличилась до 25,2%.

Кредитование населения

Как сообщают в НБУ, чистые гривневые кредиты населению быстро растут: на 6,7% за IV квартал и на 39,9% за год. В этом портфеле в дальнейшем доминируют необеспеченные ссуды.

Рост объема ипотечных кредитов в IV квартале замедлился до 7% за квартал и 60,7% – за год. Как отмечают в регуляторе, ипотечное кредитование и далее сосредоточено почти исключительно в рамках государственной программы " еселя ", валовой портфель которой в IV квартале увеличился до 24,1 млрд грн.

В регуляторе убеждены, что для развития ипотечного кредитования необходимо более активное привлечение банков с рыночными продуктами, что требует усиления нормативного и законодательного регулирования сектора недвижимости и усовершенствования дизайна государственной поддержки ипотеки.

Качество кредитного портфеля улучшается

В НБУ сообщают, что доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до 30,3% (18,6% без учета долгов эксвладельцев ПриватБанка и старых долгов, возникших до кризиса 2014-2016 годов).

"Основным двигателем снижения доли NPL оставалось их списание и рост объемов новых кредитов. Доля корпоративных заемщиков, подвергшихся дефолту по гривневым кредитам в 2024 году, снизилась и составила около 4%", отмечают в НБУ.

Фондирование банков от бизнеса и населения продолжало расти

По данным регулятора, объемы гривневых средств физических лиц в банках увеличились на 3,7% за квартал и на 11,5% за год. Срочные депозиты физических лиц в гривне стабильно росли с сентября. В то же время уровень долларизации вкладов клиентов снизился до 31,4%.

Гривневые средства бизнеса выросли на 16,6% за квартал и на 19% за год.

В НБУ отмечают, чтоповышение учетной ставки окончательно прекратило понижение ставок по средствам населения. Стоимость новых гривневых привлечений от физических лиц в декабре составила 9,6% годовых, по средствам бизнеса – 8,3%.

Ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились до 14,7% годовых. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки: для иностранных предприятий – 11,4% годовых, для украинских частных предприятий – 14,3% годовых.

За 2025 год банки получили 103,7 млрд грн прибыли, однако в IV квартале зафиксирован убыток на 13,5 млрд грн из-за начисления налога на прибыль по повышенной ставке 50% ретроспективно за весь год.

Основным источником высокой прибыли оставался чистый процентный доход благодаря стабильной доходности ОВГЗ и кредитов. Процентная маржа в среднем за год составила 7,6%. Чистый комиссионный доход существенно вырос (на 3,3% за квартал и на 5,2% за год), в декабре впервые за время полномасштабного вторжения его месячный объем достиг предвоенного уровня.

Добавим, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн.).