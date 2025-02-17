"Доступные кредиты 5-7-9%": за прошлую неделю предприниматели получили льготных кредитов на 1,3 млрд грн

Микро, малое и среднее предпринимательство (ММСП) продолжает получать поддержку от государства. За прошлую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес получил от уполномоченных банков 436 льготных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн, из которых 291 кредит – от банков государственного сектора экономики на около 0,5 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2025 года по вышеуказанной программе предприниматели получили 2553 кредита на 8,1 млрд грн, а за время действия военного положения — 71441 кредит на 278,5 млрд грн.

По состоянию на 17 февраля 2025 выдано:

34,13 млрд грн – на инвестиционные цели;

70,35 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

41,46 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

32,48 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

1,97 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,43 млрд грн – на антивоенные цели;

27,16 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 106 263 кредитных договора на 368,1 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики – 73 239 договоров на 166 млрд. гривен. В разрезе заключения кредитных договоров лидируют "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "ПУМБ".

Кредитование бизнеса

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.

Кредитование растет более года как в корпоративном, так и розничном сегментах. Чистый кредитный портфель бизнеса за 2024 год вырос на 21%, а портфель населения – на 39%.

Добавим, банки сохраняют оптимистичный настрой по кредитованию : они отмечают увеличение спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.