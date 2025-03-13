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Большинство состоятельных украинцев вернулись из Европы в Украину
Большинство владельцев бизнесов и богатых украинцев вернулись в Украину, но некоторые продолжают находиться в странах Европейского Союза. Число богатых VIP-клиентов отечественных банков за рубежом сократилось втрое.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола "Премиальное банковское обслуживание клиентов: современные тренды и инновации в 2025 году", пишет "Финансовый клуб".
Как отметила директор департамента частного банкинга Sense Club в Сенс Банке Елена Комарова, многие VIP-клиенты финучреждения имеют возможность выезжать и возвращаться.
"То есть мы считаем, что они глобально вернулись, потому что сейчас круг их интересов – это Украина. Они здесь проводят больше времени. Но все же может ли часть семьи или дети остались за границей, и они стали часто путешествовать", — подчеркнула Комарова.
Количество состоятельных клиентов за границей сократилось втрое
В Ощадбанке констатируют, что количество состоятельных клиентов за рубежом сократилось втрое.
"В начале войны около 9% наших премиальных клиентов рассчитывались карточками за границей. А сейчас этот показатель упал до 3%. Клиенты возвращаются, и им нравится украинский банкинг", – отметил начальник управления по работе с премиум-клиентами Ощадбанка Дмитрий Соловьев.
По мнению первого зампреда правления ТАСкомбанка Олега Поляка, владельцам бизнесов пришлось вернуться для более эффективного управления своими активами.
"Большинство владельцев вернулись и занялись операционной деятельностью своего бизнеса. И им нужен банкир, который в этом помогает. Мы всем клиентам говорим: "Не идите к юристам, к консультантам, идите в банк". Потому что роль банкира сейчас очень важна", – считает Поляк.
По словам исполнительного директора направления управления сетью Кредобанка Оксаны Стецькив, часть бизнесменов полностью вернулись, а часть – живет или ведет бизнес на две или более стран.
"Небольшой сегмент клиентов, центр жизненных интересов которых уже окончательно за рубежом, перестал обслуживаться у нас. Но это не более 10%. Многие клиенты обслуживаются и у нас, и параллельно за рубежом. Сейчас клиенты нуждаются в обслуживании как в Украине, так и за рубежом. Это такой тренд, и сейчас мы пытаемся этот запрос клиента удовлетворить", — подчеркнул он.
Напомним, в январе 2025 года украинцы подали более 16 тысяч налоговых деклараций. Общий задекларированный доход составил 16,2 млрд. гривен.
Семь украинцев задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн. грн. Три из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за границей. Лидером среди декларантов стал житель Житомирской области. Он уплатит в бюджет 42,1 млн гривен.
Кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года. Кто и в какие сроки должен подать декларацию, подробнее читайте за ссылкой .