Більшість заможних українців повернулися з Європи до України

Більшість власників бізнесів та заможних українців повернулися в Україну, але деякі продовжують перебувати в країнах Європейського Союзу. Кількість багатих VIP-клієнтів вітчизняних банків за кордоном скоротилась втричі.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це розповіли банкіри під час круглого столу "Преміальне банківське обслуговування клієнтів: сучасні тренди та інновації в 2025 році", пише "Фінансовий клуб".

Як зауважила директорка департаменту приватного банкінгу Sense Club у Сенс Банку Олена Комарова, багато з VIP-клієнтів фінустанови мають можливість виїжджати і повертатись.

"Тобто ми вважаємо, що вони глобально повернулись, бо зараз коло їхніх інтересів – це Україна. Вони тут проводять більше часу. Але все ж таки чи може частина сім’ї, чи діти залишились за кордоном, і вони стали часто подорожувати", - підкреслила Комарова.

Кількість заможних клієнтів за кордоном скоротилась втричі

Натомість в Ощадбанку констатують, що кількість заможних клієнтів за кордоном скоротилась втричі.

"На початку війни біля 9% наших преміальних клієнтів розраховувались картками за кордоном. А зараз цей показник впав до 3%. Клієнти повертаються, і їм подобається український банкінг", – зауважив начальник управління по роботі з преміум-клієнтами Ощадбанку Дмитро Соловйов.

На думку першого заступника голови правління ТАСкомбанку Олега Поляка, власникам бізнесів довелося повернутися для більш ефективного управління своїми активами.

"Більшість власників повернулися й зайнялися операційною діяльністю свого бізнесу. І їм потрібен банкір, який в цьому допомагає. Ми всім клієнтам говоримо: ""Не йдіть до юристів, до консультантів, йдіть до банку". Тому що роль банкіра зараз дуже важлива", - вважає Поляк.

За словами виконавчої директорки напрямку управління мережею Кредобанку Оксани Стецьків, частина бізнесменів повністю повернулися, а частина – живе або веде бізнес на дві чи більше країн.

"Невеликий сегмент клієнтів, центр життєвих інтересів яких вже остаточно за кордоном, перестав обслуговуватися у нас. Але це не більше 10%. Багато клієнтів обслуговується і у нас, і паралельно за кордоном. Зараз клієнти потребують обслуговування як в Україні, так і за кордоном. Це такий тренд, і зараз ми намагаємося цей запит клієнта задовольнити", – наголосила Стецьків.

Нагадаємо, у січні 2025 року українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід становив 16,2 млрд гривень.

Сім українців задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном. Лідером серед декларантів став мешканець Житомирщини. Він сплатить до бюджету 42,1 млн гривень.

Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.Хто і в які терміни має подати декларацію, детальніше читайте за посиланням.