- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Більшість заможних українців повернулися з Європи до України
Більшість власників бізнесів та заможних українців повернулися в Україну, але деякі продовжують перебувати в країнах Європейського Союзу. Кількість багатих VIP-клієнтів вітчизняних банків за кордоном скоротилась втричі.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу "Преміальне банківське обслуговування клієнтів: сучасні тренди та інновації в 2025 році", пише "Фінансовий клуб".
Як зауважила директорка департаменту приватного банкінгу Sense Club у Сенс Банку Олена Комарова, багато з VIP-клієнтів фінустанови мають можливість виїжджати і повертатись.
"Тобто ми вважаємо, що вони глобально повернулись, бо зараз коло їхніх інтересів – це Україна. Вони тут проводять більше часу. Але все ж таки чи може частина сім’ї, чи діти залишились за кордоном, і вони стали часто подорожувати", - підкреслила Комарова.
Кількість заможних клієнтів за кордоном скоротилась втричі
Натомість в Ощадбанку констатують, що кількість заможних клієнтів за кордоном скоротилась втричі.
"На початку війни біля 9% наших преміальних клієнтів розраховувались картками за кордоном. А зараз цей показник впав до 3%. Клієнти повертаються, і їм подобається український банкінг", – зауважив начальник управління по роботі з преміум-клієнтами Ощадбанку Дмитро Соловйов.
На думку першого заступника голови правління ТАСкомбанку Олега Поляка, власникам бізнесів довелося повернутися для більш ефективного управління своїми активами.
"Більшість власників повернулися й зайнялися операційною діяльністю свого бізнесу. І їм потрібен банкір, який в цьому допомагає. Ми всім клієнтам говоримо: ""Не йдіть до юристів, до консультантів, йдіть до банку". Тому що роль банкіра зараз дуже важлива", - вважає Поляк.
За словами виконавчої директорки напрямку управління мережею Кредобанку Оксани Стецьків, частина бізнесменів повністю повернулися, а частина – живе або веде бізнес на дві чи більше країн.
"Невеликий сегмент клієнтів, центр життєвих інтересів яких вже остаточно за кордоном, перестав обслуговуватися у нас. Але це не більше 10%. Багато клієнтів обслуговується і у нас, і паралельно за кордоном. Зараз клієнти потребують обслуговування як в Україні, так і за кордоном. Це такий тренд, і зараз ми намагаємося цей запит клієнта задовольнити", – наголосила Стецьків.
Нагадаємо, у січні 2025 року українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід становив 16,2 млрд гривень.
Сім українців задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном. Лідером серед декларантів став мешканець Житомирщини. Він сплатить до бюджету 42,1 млн гривень.
Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.Хто і в які терміни має подати декларацію, детальніше читайте за посиланням.