Банк "Укрпочты": Смилянский рассказал о выкупе акций, докапитализации и необходимых законодательных изменениях

"Укрпочта" после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа "размоет" их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Выкуп акций

По словам Смилянского, компания должна консолидировать 12% акций банка, принадлежащих миноритарным акционерам. Также к оценке текущей капитализации банка будет привлечен независимый оценщик и таким образом будет определена рыночная цена пакетов, принадлежащих миноритарным акционерам.

"Безусловно, их право – согласиться или отказаться. В случае, если они откажутся, у "Укрпочты", как мажоритарного акционера банка, будет возможность принять решение об увеличении капитала банка. Соответственно, доля миноритарных акционеров может быть размыта до почти 5%". Это позволит применить процедуру принудительного выкупа акций.

Он добавил, что на первом этапе интеграции банка в структуру "Укрпочты" будут проведены операционный и ИТ-аудиты, сформирован наблюдательный совет и команда "Укрпочта Банка".

"Сейчас видим потребность в докапитализации банка... в первую очередь для того, чтобы профинансировать создание современной IT-инфраструктуры в нем. У нас есть деньги, и мы также можем привлечь средства через субординированный кредит. К тому же я уверен, что мы можем претендовать на привлечение к проекту международных финансовых институций", – рассказал Смилянский.

Необходимые законодательные изменения

Также "Укрпочта" инициирует регуляторные изменения, которые позволят "Укрпочте Банку" предоставлять банковские услуги клиентам за пределами банковских отделений.

"Только "Укрпочта" станет банком, она, согласно действующему законодательству, не сможет предоставлять банковские услуги людям на дому. В законе о банках банковские услуги четко написано, что банковские услуги предоставляются в пределах банковского отделения. Поэтому нужны изменения, и мы есть договоренность с Национальным банком о том, что они их будут вводить.

Он подчеркнул, что изменения важны, поскольку из-за отключения электроэнергии и на ряде прифронтовых территорий отсутствует интернет-покрытие. Без соответствующих законодательных изменений работники "Укрпочта Банка" на этих территориях не могут предоставлять людям банковские услуги офлайн. Пока это запрещено законодательством.

По словам гендиректора "Укрпочты", предлагается на законодательном уровне ввести схему, при которой идентификация личности может происходить не при предоставлении услуги, как сейчас, а в момент проведения услуги.

На основе конфискованного PINbank создадут банк

Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут предоставлять банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территориям 88,9% акций Первого инвестиционного банка.

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, которая предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии. Соответствующий законопроект №12044 уже зарегистрирован в Верховной Раде и должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

Как сообщалось, согласно информации на сайте PINbank, на 9 февраля 2023 года вторым после Евгения Гинера, которому принадлежало 88,89 %, акционером было ООО "Юридическая фирма "Укрправо" Александра Шадрука с долей 9,5 %, остальные акционеры имели 1, 6%. Однако паевой венчурный недиверсифицированный закрытый инвестфонд "Реноме" под управлением ООО "Компания по управлению активами "Реноме-2008" сообщил об увеличении своей доли в PINbank с 1,6% до 5,9478%, тогда как у "Укрправа" она сократилось до 5,0929%. Кроме этого, с 6 февраля 2023 года по решению Нацбанка Украины право голоса по акциям Гинера было передано доверенному лицу Геннадию Михайленко.