Банк "Укрпошти": Смілянський розповів про викуп акцій, докапіталізацію та необхідні законодавчі зміни

"Укрпошта" після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови "розмиє" їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Викуп акцій

За словами Смілянського, компанія має консолідувати 12% акцій банку, які наразі належать міноритарним акціонерам. Також до оцінки поточної капіталізації банку буде залучено незалежного оцінювача і таким чином буде визначено ринкову ціну пакетів, які належать міноритарним акціонерам.

"Безумовно, їхнє право – погодитися чи відмовитися. У разі, якщо вони відмовляться, у "Укрпошти", як мажоритарного акціонера банку, буде можливість ухвалити рішення про збільшення капіталу банку. Відповідно, долю міноритарних акціонерів може бути "розмито" до майже 5%. Це дасть можливість застосувати процедуру примусового викупу акцій. Тому наш план досить чіткий і незворотній", - пояснив Смілянський.

Він додав, що на першому етапі інтеграції банку в структуру "Укрпошти" буде проведено операційний і ІТ-аудити, сформовано наглядову раду і команда "Укрпошта Банку".

"Наразі бачимо потребу в докапіталізації банку... першочергово для того, щоб профінансувати створення сучасної IT-інфраструктури в ньому. У нас є гроші, і ми також можемо залучити кошти через субординований кредит. До того ж я певен, що ми можемо претендувати на залучення до проєкту міжнародних фінансових інституцій", – розповів Смілянський.

Необхідні законодавчі зміни

Також "Укрпошта" ініціює регуляторні зміни, які дадуть "Укрпошта Банку" можливість надавати банківські послуги клієнтам за межами банківських відділень.

"Тільки-ко "Укрпошта" стане банком, вона, відповідно до чинного законодавства, не зможе надавати банківські послуги людям на дому. В законі про банки банківські послуги чітко написано, що банківські послуги надаються в межах банківського відділення. Тому потрібні зміни, і ми маємо домовленість з Національним банком про те, що вони їх будуть запроваджувати. Це вкрай необхідне рішення, адже в Україні майже 800 тис. людей з інвалідністю, які потребують обслуговування на території свого дому", - пояснив Смілянський.

Він наголосив, що зміни є важливими, оскільки подекуди через відключення електроенергії і на низці прифронтових територій відсутнє інтернет-покриття. Без відповідних законодавчих змін працівники "Укрпошта Банку" на цих територіях не можуть надавати людям банківські послуги офлайн. Наразі це заборонено законодавством.

За словами гендиректора "Укрпошти", пропонується на законодавчому рівні запровадити схему, за якої ідентифікація особи може відбуватися не під час надання послуги, як зараз, а в момент проведення послуги.

На основі конфіскованого PINbank створять банк

Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку.

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Відповідний законопроєкт №12044 вже зареєстрований у Верховній Раді та має бути розглянутий найближчим часом.

Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

Як повідомлялось, згідно з інформацією на сайті PINbank, на 9 лютого 2023 року другим після Євгена Гінера, якому належало 88,89 %, акціонером було ТОВ "Юридична фірма "Укрправо" Олександра Шадрука з часткою 9,5 %, решта акціонерів мали 1,6%. Однак пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд "Реноме" під управлінням ТОВ "Компанія з управління активами "Реноме-2008" повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478%, тоді як у "Укрправа" вона скоротилася до 5,0929%. Крім цього, з 6 лютого 2023 року за рішенням Нацбанку України право голосу за акціями Гінера було передано довіреній особі Геннадію Михайленку.