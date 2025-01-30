"Укрпошта" доставлятиме посилки по Україні за один день: подробиці

"Укрпошта" з 3 лютого скоротить терміни доставки посилок по Україні до одного дня завдяки переходи до обробки відправлень в автоматизованому форматі.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уже з наступного понеділка, 3 лютого, процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях.

"Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня", - зауважив Смілянський.

Він розповів, що в процеси автоматизації сортувальних центрів "Укрпошта" інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.

"У 2024 в автоматизацію було інвестовано понад 1 млрд грн власних коштів. Ми витратили їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників", – зазначив гендиректор "Укрпошти".

Він додав, що оскільки "Укрпошта" інвестувала в проєкт власні кошти, то ще 60 млн євро кредиту лишилися невикористаними. Їх планують перенаправити на програми для "Укрпошта Банк" і провести з цього приводу перемовини з кредиторами – Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року "Укрпошта" кардинально змінила підхід до тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення буде залежати не від ваги, а від об'єму коробки, в яку запакована посилка.

Також "Укрпошта" у зв’язку з переходом на автоматизоване сортування оновила стандарти пакування для відправлень.

У минулому році "Укрпошта" розширила мережу своїх логістичних комплексів. Автоматичні сортувальні центри запрацювали у Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Мукачево та Рівному.

Крім того, "Укрпошта" відкрила в Одесі новий автоматизований логістичний термінал з двома сортувальними лініями.