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"Укрпочта" будет доставлять посылки по Украине за один день: подробности

Укрпочта
Укрпочта. Фото: facebook.com/ukrposhta

" Укрпочта " с 3 февраля сократит сроки доставки посылок по Украине до одного дня благодаря переходам к обработке отправлений в автоматизированном формате.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже со следующего понедельника, 3 февраля, процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок "Укрпочта" будет обрабатывать на роботизированных линиях.

"Доставка, как мы и обещали, будет происходить на следующий день", — заметил Смелянский.

Он рассказал, что в процессы автоматизации сортировочных центров "Укрпочта" инвестировала в 2024 году 1 млрд. грн. собственных средств.

"В 2024 году в автоматизацию было инвестировано более 1 млрд грн собственных средств. Мы потратили их на приобретение оборудования у отечественных производителей", — отметил гендиректор "Укрпочты".

Он добавил, что поскольку "Укрпочта" инвестировала в проект собственные средства, еще 60 млн евро кредита остались неиспользованными. Их планируют перенаправить на программы для "Укрпочта Банка" и провести по этому поводу переговоры с кредиторами — Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Напомним, с 1 января 2025 года "Укрпочта" кардинально изменила подход к тарификации пересылки внутренних посылок. Стоимость отправки будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка.

Также "Укрпочта" в связи с переходом на автоматизированную сортировку обновила стандарты упаковки для отправок .

В прошлом году "Укрпочта" расширила сеть своих логистических комплексов. Автоматические сортировочные центры заработали в Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Мукачево и Ровно.

Кроме того, "Укрпочта" открыла в Одессе новый автоматизированный логистический терминал с двумя сортировочными линиями.

Автор:
Светлана Манько