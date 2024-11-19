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На Закарпатті запрацював логістичний центр "Укрпошти": які його потужності
У Мукачево Закарпатської області почав роботу логістичний центр "Укрпошти". Протягом доби у ньому відсортовують близько 15 тисяч поштових відправлень, серед яких посилки, дрібні відправлення та листи.
Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
"Оглянув потужності об’єкта разом із генеральним директором акціонерного товариства Ігорем Смілянським. Тут на двох сучасних лініях для сортування дрібних та великих посилок можуть обробляти близько 48 тисяч відправлень на добу", - йдеться в його повідомленні.
Начальник ОВА також повідомив, що у логістичному центру всі процеси – автоматизовані. Це суттєво скорочує ймовірність помилок. Водночас тут працюють 35 осіб, і є ще потреба у фахівцях. Компанія пропонує заробітну плату від 24 тис. грн на місяць та бронювання.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На випадок відключень електроенергії для мінімізації збою в роботі об'єкт оснащений потужним генератором.
Додамо, у червні "Укрпошта" відкрила в Одесі новий автоматизований логістичний термінал з двома сортувальними лініями.
Також раніше повідомлялося, що "Укрпошта" збирається повністю перейти на автоматизоване сортування посилок, через що компанія впровадила сучасні стандарти пакування.
"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.
Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових.
Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.
Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Перше вже відкрилося у Харкові.