"Укрпошта" запускає пілотний проєкт із поштоматами та кур’єрами: що відомо

Вже у грудні "Укрпошта" запустить новий пілотний проєкт. Тепер посилки будуть доставлятися в поштомати або за допомогою кур'єрів.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, проєкт почнуть тестувати в Києві через місяць, а з наступного року компанія планує запустити ці послуги по всій Україні.

"Це інтегральний проєкт з погляду IT-системи, логістики... кур'єри заправляють поштомати. І у людей буде вибір: отримати відправлення у відділенні, у поштоматі або з кур'єрською доставкою", - підкреслив Смілянський.

Він зауважив, що кур’єри "Укрпошти" будуть із жовтими рюкзаками. Вони також заправлятимуть поштомати посилками.

"Дійсно, будуть кур'єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур'єра, тому що листоноша - це від слова носити листи. Ну, крім повісток, уже нічого носити", - пожартував Смілянський.

На своїй сторінці у Фейсбук Смілянський додав, що також на українців чекає і новий мобільний додаток Укрпошти.

"Тому якщо раптом почнете бачити мото-кур'єрів Укрпошти на вулицях, нові поштомати, зміни в наших продуктах та новий мобільний додаток, я буду причетний до цього", - наголосив гендиректор "Укрпошти"

"Зауважимо, "Укрпошта" у зв’язку з переходом на автоматизоване сортування з 1 листопада оновлює стандарти пакування для відправлень. Для зручності клієнтів компанія зробила перехідний період до 11 листопада.

Також "Укрпошта" ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.