Ігор Смілянський отримав нову посаду в "Укрпошті": чим займатиметься

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський отримав ще одну топову посаду в очолюваній ним компанії - директора з продажів та продуктів.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"З 1 листопада до своїх посад генерального і операційного директора "Укрпошти", додав ще одну – директора з продажів та продуктів, тож мав ще раз на власні очі перевірити існуючі та нові процеси, спланувати відповідні зміни", - розповів Смілянський.

Він також опублікував відео своєї роботи у сортувальному центрі "Київ Правий".

"Дуже радий, що зміг сьогодні долучитися до колег. Робота сортувальників досить важка та одна з найважливіших в Укрпошта. Але - вже точно легша, ніж було до цього", - зауважив Смілянський.

Трудовий шлях Смілянського

У 1992 році Смілянський вступив до Одеського державного економічного університету на факультет міжнародного маркетингу. Провчившись три роки, перевівся до університету у США, де закінчив Школу бізнесу Університету Пейс (Нью-Йорк, Pace University in New York) за фахом бухгалтер-аудитор. Згодом отримав юридичну освіту в Школі права Університету Джорджа Вашингтона (George Washington University Law School), ступінь МВА в Georgetown University.

Перша робота, яку отримав Смілянський, — розвантажувати коробки на складі. Наступна — продаж морозива. У США він працював офіціантом, паркувальником. Після завершення університетів розпочав роботу за спеціальністю — фахівцем з оподаткування. Далі працював у KPMG, у City Bank, різних юридичних компаніях.

У 2005 Смілянський отримав пропозицію від Boston Consulting Group у СНД у галузі керівного консалтингу в Україні та Росії. З 2008 р. до 2010 р. був директором зі злиття і поглинання міжнародного банку, і водночас головою ради директорів ще трьох банків. У 2010-2011 рр. керував злиттям і поглинанням банком ПУМБ "Донгорбанку". Працював над стратегією розвитку, великими угодами в нафтовому й енергетичному секторі, розробляв аналітичні стратегії.

Пізніше, у 2014 р., повернувся у ПУМБ, щоб допомогти зі злиттям із банком "Ренесанс Капітал", а також розглянути можливості об’єднання з іншими банківськими системами, проте через напружену суспільно-політичну ситуацію цей напрям роботи не зміг розвинутися. У 2015 році працював у KPMG у Нью-Йорку.

У квітні 2016 року Смілянського призначили генеральним директором "Укрпошти". На цій посаді він прославився величезною зарплатою.

Наразі Ігор Смілянський декларацію не заповнює, зарплати підприємство перестало публікувати ще на початку 2022-го. У грудні 2021-го він отримав 695 232 грн окладу, 104 284 грн надбавки та 531 759 індексації (у сумі це 1 331 275 грн).