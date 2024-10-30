Игорь Смелянский получил новую должность в "Укрпочте": чем будет заниматься

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский получил еще одну топовую должность в возглавляемой им компании — директора по продажам и продуктам.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"С 1 ноября к своим должностям генерального и операционного директора "Укрпочты", добавил еще одну – директора по продажам и продуктам, поэтому должен еще раз собственными глазами проверить существующие и новые процессы, спланировать соответствующие изменения", — рассказал Смелянский.

Он также опубликовал видео своей работы в сортировочном центре "Киев Правый".

"Очень рад, что смог сегодня присоединиться к коллегам. Работа сортировщиков достаточно тяжелая и одна из важнейших в Укрпочте. Но — уж точно легче, чем было до этого", — отметил Смелянский.

Трудовой путь Смелянского

В 1992 году Смелянский поступил в Одесский государственный экономический университет на факультет международного маркетинга. Проучившись три года, перевелся в университет в США, где окончил Школу бизнеса Университета Пэйс (Pace University in New York) по специальности бухгалтер-аудитор. Впоследствии получил юридическое образование в Школе права Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University Law School), степень МВА в Georgetown University.

Первая работа, которую получил Смелянский, – разгружать коробки на складе. Следующая – продажа мороженого. В США он работал официантом, парковщиком. После окончания университетов начал работу по специальности — специалистом по налогообложению. Далее работал в KPMG, City Bank, различных юридических компаниях.

В 2005 году Смелянский получил предложение от Boston Consulting Group в СНГ в области руководящего консалтинга в Украине и России. С 2008 г. по 2010 г. был директором по слиянию и поглощению международного банка, и одновременно председателем совета директоров еще трех банков. В 2010-2011 гг. руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ "Донгорбанк". Работал над стратегией развития, крупными соглашениями в нефтяном и энергетическом секторе, разрабатывал аналитические стратегии.

Позже, в 2014 г., вернулся в ПУМБ, чтобы помочь со слиянием с банком "Ренессанс Капитал", а также рассмотреть возможности объединения с другими банковскими системами, однако из-за напряженной общественно-политической ситуации это направление работы не смогло развиться. В 2015 году работал в KPMG в Нью-Йорке.

В апреле 2016 года Смилянский был назначен генеральным директором "Укрпочты". В этой должности он прославился огромной зарплатой.

Игорь Смилянский декларацию не заполняет, зарплаты предприятие перестало публиковать еще в начале 2022-го. В декабре 2021 он получил 695 232 грн оклада, 104 284 грн надбавки и 531 759 индексации (в сумме это 1 331 275 грн).