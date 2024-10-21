"Укрпошта" придбає 1745 електричних поштових трициклів: хто може взяти участь у тендері

Державна “Укрпошта” оприлюднила процедуру закупівлі 1745 електричних поштових трициклів із супутніми послугами типу “Full service” на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Закупівля трициклів - один з проєктів розвитку логістики “Укрпошти”, який завершиться у 2025 році.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський

"Найщасливіші листоноші – це ті, які мають велосипед. Але то було у старому мультику. А зараз листоноші будуть щасливі, якщо в них буде крутий, екологічний, електричний трицикл з дахом, щоб не капало", - зауважив Смілянський.

Він додав, що саме тому "Укрпошта" закупить 1745 електричних поштових трициклів, які дозволять значно підвищити ефективність роботи поштової мережі, особливо в сільській місцевості. Заміна традиційних велосипедів на сучасні трицикли дозволить листоношам швидко пересуватися між населеними пунктами та доставляти посилки й інші товари.

“Запрошуємо всіх виробників та постачальників взяти участь у тендері і долучитися до великої трансформації нашої поштової мережі. Це цікавий і масштабний проєкт, і ми гарантуємо прозорість та відкритість на кожному етапі”, – зазначив Смілянський.

Фінансування та умови тендеру

Як повідомляють в "Укрпошті", проєкт фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів та гранту, наданих ЄБРР разом із Європейським інвестиційним банком. Процедура закупівлі здійснюватиметься відповідно до принципів і правил закупівель ЄБРР через портал електронних закупівель ECEPP.

Зацікавлені постачальники можуть зареєструватися та подати свої пропозиції через ECEPP до 10:00 (за київським часом) 18 листопада 2024 року.

Також повідомляється, що протягом жовтня-листопада 2024 року "Укрпошта" проведе онлайн-зустрічі з усіма потенційними постачальниками для роз’яснення умов тендеру та відповідей на питання.

Зазначається, що у торгах можуть брати участь компанії з будь-яких країн, якщо це не заборонено національним і міжнародним законодавством.

Основні технічні характеристики трициклів:

запас ходу: не менше 50 км;

максимальна швидкість: не менше 40 км/год;

потужність двигуна: не менше 60В, 2000 кВт;

вантажопідйомність: не менше 350 кг;

гарантійний термін: не менше 36 місяців або 20 тисяч км пробігу.

В "Укрпошті" протестували новий транспортний засіб для листонош

За словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет та листів, проте більше посилок. Через це велосипед вже стає не таким актуальним.

Тому українські розробники створили прототип нового транспортного засобу для листонош "Укрпошти".