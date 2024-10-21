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"Укрпочта" приобретет 1745 электрических почтовых трициклов: кто может принять участие в тендере

"Укрпочта" приобретет 1745 электрических почтовых трициклов: кто может принять участие в тендере
Фото: t.me/igorsmelyansky

“Укрпочта” обнародовала процедуру закупки 1745 электрических почтовых трициклов с сопутствующими услугами типа Full service на портале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Закупка трициклов – один из проектов развития логистики “Укрпочты”, который завершится в 2025 году.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Самые счастливые почтальоны – это те, у которых есть велосипед. Но это было в старом мультике. А сейчас почтальоны будут счастливы, если у них будет крутой, экологичный, электрический трицикл с крышей, чтобы не капало", — заметил Смелянский.

Он добавил, что именно поэтому "Укрпочта закупит 1745 электрических почтовых трициклов, которые позволят значительно повысить эффективность работы почтовой сети, особенно в сельской местности. Замена традиционных велосипедов на современные трициклы позволит почтальонам быстро передвигаться между населенными пунктами и доставлять посылки и другие товары.

“Приглашаем всех производителей и поставщиков принять участие в тендере и приобщиться к большой трансформации нашей почтовой сети. Это интересный и масштабный проект, и мы гарантируем прозрачность и открытость на каждом этапе”, – отметил Смилянский .

Финансирование и условия тендера

Как сообщают в "Укрпочте", проект будет финансироваться за счет кредитных средств и гранта, предоставленных ЕБРР вместе с Европейским инвестиционным банком. Процедура закупки будет осуществляться в соответствии с принципами и правилами закупок ЕБРР через портал электронных закупок ECEPP.

Заинтересованные поставщики могут зарегистрироваться и подать свои предложения через ECEPP до 10:00 (по киевскому времени) 18 ноября 2024 года.

Также сообщается, что в течение октября-ноября 2024 "Укрпочта" проведет онлайн-встречи со всеми потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера и ответов на вопросы.

Отмечается, что в торгах могут участвовать компании из любой страны, если это не запрещено национальным и международным законодательством.

Основные технические характеристики трициклов:

  • запас хода: не менее 50 км;
  • максимальная скорость: не менее 40 км/ч;
  • мощность двигателя: не менее 60В, 2000 кВт;
  • грузоподъемность: не менее 350 кг;
  • гарантийный срок: не менее 36 месяцев или 20 тысяч км пробега.

В "Укрпочте" протестировали новое транспортное средство для почтальонов

По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарственных средств у почтальонов становится меньше газет и писем, однако больше посылок. Поэтому велосипед уже становится не таким актуальным.

Поэтому   украинские разработчики создали прототип нового транспортного средства для почтальонов   "Укрпочта".

Автор:
Светлана Манько