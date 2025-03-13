Иностранные банки могут присоединиться к программе доступной ипотеки "єОселя"

ЧАО "Укрфинжилье" рассматривает вариант привлечения иностранных банков к участию в государственной программе доступной ипотеки "єОселя".

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Об этом сообщил глава правления компании Евгений Мецгер, информирует Интерфакс-Украина.

О привлечении иностранных банков в программу

Мецгер выразил обеспокоенность тем, что в качестве банков-агентов для программы "єОселя" используются только украинские банки. Он подчеркнул сложность привлечения иностранных банков и отметил, что активно работает с правительством, банковскими ассоциациями и Национальным банком по поиску путей расширения участия иностранных финансовых учреждений.

По его словам, необходимо объединить усилия по привлечению иностранных банков не только к сбору средств на накопительные счета, но и к предоставлению ипотечных кредитов.

Мецгер отметил, что иностранные финансовые учреждения изучают механизмы и подходы "Укрфинжилья", и компания надеется на положительные решения по финансированию и поддержке программы.

Кроме того, он рассчитывает на внесение изменений в долгосрочную стратегию "Укрфинжилья" и дополнительную докапитализацию компании на сумму 30 млрд грн в текущем году.

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Напомним, первые двое заемщиков стали владельцами жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".

Согласно данным на сайте "Укрфинжилье", по состоянию на 13 марта 2025 года в рамках государственной программы доступного ипотечного кредитования "єОселя" 15 970 семей приобрели собственное жилье. Общая сумма выданных кредитов превысила 26,1 млрд грн.