"єОселя": с начала действия программы украинцы получили кредитов на жилье на 26,8 млрд грн

В 2025 году около 1,5 тыс. украинцев приобрели собственное жилье, получив кредиты на 2,7 млрд. грн. В целом за все время действия программы "єОселя" улучшили условия проживания — 16,3 тыс. украинских семей.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"За прошедшую неделю украинцы получили 129 кредитов на жилье на 215,7 млн грн. Благодаря программе єОселя, украинцы без жилья, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), военнослужащие и другие граждане могут улучшить условия проживания, приобретя отдельное жилье", — отметил замминистра экономики Украины Андрей Телюпа.

В настоящее время военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

За прошедшую неделю кредиты под 3% получили:

59 военнослужащих и силовиков;

6 медиков;

2 педагога;

1 ученый.

Кредиты под 7% получили:

44 украинца без собственного жилья;

15 ВПЛ;

2 ветерана.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 84, из них 60 – на стадии строительства, а также 45 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе "Сбербанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и другие.

Напомним, в январе благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже получили льготные кредиты. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов достигает 40%, что является значительно более высоким показателем по сравнению с довоенным периодом.