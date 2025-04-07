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"єОселя": с начала действия программы украинцы получили кредитов на жилье на 26,8 млрд грн
В 2025 году около 1,5 тыс. украинцев приобрели собственное жилье, получив кредиты на 2,7 млрд. грн. В целом за все время действия программы "єОселя" улучшили условия проживания — 16,3 тыс. украинских семей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"За прошедшую неделю украинцы получили 129 кредитов на жилье на 215,7 млн грн. Благодаря программе єОселя, украинцы без жилья, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), военнослужащие и другие граждане могут улучшить условия проживания, приобретя отдельное жилье", — отметил замминистра экономики Украины Андрей Телюпа.
В настоящее время военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.
За прошедшую неделю кредиты под 3% получили:
- 59 военнослужащих и силовиков;
- 6 медиков;
- 2 педагога;
- 1 ученый.
Кредиты под 7% получили:
- 44 украинца без собственного жилья;
- 15 ВПЛ;
- 2 ветерана.
По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 84, из них 60 – на стадии строительства, а также 45 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.
Что известно о программе "єОселя"?
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе "Сбербанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и другие.
Напомним, в январе благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже получили льготные кредиты. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов достигает 40%, что является значительно более высоким показателем по сравнению с довоенным периодом.