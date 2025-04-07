"єОселя": від початку дії програми українці отримали кредитів на житло на 26,8 млрд грн

У 2025 році майже 1,5 тис. українців придбали власне житло, отримавши кредити на 2,7 млрд грн. Загалом за весь час дїї програми "єОселя"покращили умови проживання – 16,3 тис. українських родин.

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Про це повідомляє пресслужба Міністрства економіки України.

"За минулий тиждень українці отримали 129 кредитів на житло на 215,7 млн грн. Завдяки програмі єОселя, українці без житла, внутрішньо переміщені особи (ВПО), військовослужбовці та інші громадяни можуть покращити умови проживання, придбавши окреме житло ", - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3 %, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7 %.

За минулий тиждень кредити під 3 % отримали:

59 військовослужбовців та силовиків;

6 медиків;

2 педагоги;

1 науковець.

Кредити під 7 % отримали:

44 українці без власного житла;

15 ВПО;

2 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 84, з них 60 – на стадії будівництва, також 45 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" та інші.

Нагадаємо, у січні завдяки програмі “єОселя” продажі житла зросли, і майже 15 тисяч родин вже отримали пільгові кредити. На сьогодні частка кредитування нерухомості від девелоперів досягає 40%, що є значно вищим показником порівняно з довоєнним періодом.