За програмою "єОселя" вже понад 16 тисяч родин отримали кредитів на 27,4 млрд гривень

У 2025 році вже 1 851 українська родина скористалася програмою доступної іпотеки "єОселя" та отримала кредити на житло на понад 3,4 млрд грн. Всього за весь час дії програми 16 691 родина отримала кредити на понад 27,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, програма "єОселя" сфокусована на розвиток первинного ринку нерухомості для надання додаткового стимулу будівельній та суміжним галузям. Задяки державній ініціативі українці можуть взяти іпотеку на нове житло на вигідних умовах.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень видано 119 кредитів на 221 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали: 49 військовослужбовців та силовиків, 7 педагогів, 1 медик, 1 науковець.

А кркдити під 7% отримали: 49 українців без власного житла, 10 ВПО, 2 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 39 та місті Києві — 37. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 74 українці, з них на стадії будівництва — 29 об’єктів, також 45 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" та інші.

Нагадаємо, за перший тиждень квітня українці отримали 129 кредитів на житло на 215,7 млн грн.