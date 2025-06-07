Не только "єОселя". Как развивается ипотека в 2025 году

Тенденции ипотечного рынка 2025 года – партнерские программы и восстановление коммерческой ипотеки.

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Несмотря на войну, рынок жилья остается активным. Главным драйвером этого процесса остается государственная ипотечная программа "єОселя". Впрочем, растет и доля так называемой "коммерческой" ипотеки, то есть кредитов вне государственной поддержки.

Сегодня более 95% ипотечных кредитов украинцы берут в рамках программы "єОселя", сообщила первая заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева Delo.ua. По состоянию на май 2025-го уже оформлено более 17 тысяч таких ссуд на сумму более 28 млрд грн.

"Можно уверенно сказать, что именно благодаря "єОселі" ипотека в Украине начала развиваться. Условия по коммерческим программам пока не могут конкурировать со ставками вдвое ниже, которые предлагает государство", — констатировала Дмитриева.

С начала 2025 года выдано 2 334 ипотечных кредита в пределах "єОселі" на общую сумму 4,3 млрд грн. В то же время, только 4,5% ипотечных соглашений оформлено вне государственной программы — но это уже в 2 раза больше, чем годом ранее.

Первичный рынок набирает вес

Еще год назад больше половины сделок заключалось на "вторичке". Однако сейчас ситуация изменилась. С начала 2025 г. 60% ипотечных сделок пришлись именно на первичный рынок (введены новостройки и объекты на этапе строительства).

Для сравнения: в 2024 году этот показатель был в два раза ниже. Что интересно — 41% квартир, приобретенных в пределах "єОселі", находятся на вторичном рынке, еще 40% — в уже сданных новостройках и 19% — в еще возводимых домах.

Это свидетельствует об осторожности украинцев: готовые квартиры все еще в приоритете, однако желание инвестировать в будущее постепенно растет, подчеркнула Дмитриева.

Тренд 2025 года — партнерские ипотеки

Одним из трендов последних месяцев стали совместные программы банков и девелоперов, которые позволяют снизить кредитные ставки на 2-5% и поощряют покупку жилья в только возводимых проектах.

"Это не только облегчает доступ к жилью, но и стимулирует развитие рынка. Благодаря таким программам появляется больше современного жилья, учитывающего потребности времени: автономность, укрытие, энергоэффективность", — отмечает Дмитриева.

Какое жилье украинцы выбирают в ипотеку

Основной запрос на жилье в ипотеку – компактные квартиры в комфортных городах. В госпрограмме самым популярным является жилье до 50 кв. м – на него приходится 41% кредитов. Еще 34% – это объекты от 50 до 73 кв. метров. Наибольший спрос наблюдается на 1-2-комнатные квартиры площадью 45-70 кв. метров, как в новостройках, так и на вторичном рынке.

По словам Дмитриевой, средняя стоимость объектов колеблется от 2,3 до 2,8 млн. грн. Первый взнос обычно не превышает 30%. В большинстве случаев кредиты оформляются на срок до 20 лет.

"Спрос концентрируется на жилье среднего ценового сегмента. Люди хотят безопасность, удобство и относительную энергоэффективность, но при этом стремятся вкладываться в разумные бюджеты", — добавила эксперт.

В каких регионах активно берут жилье в ипотеку

Большинство ипотечных кредитов (более 80%) выдаются в наиболее безопасных и экономически активных регионах. Топ-5 регионов – Киев и Киевская область, Львовщина, Ивано-Франковская область и Закарпатье.

В конце концов, здесь рынок нового жилья развит и в этих регионах налажено сотрудничество между банками и девелоперами.

"Когда банк и застройщик действуют совместно, клиент получает не только более низкие ставки, но и дополнительные гарантии — особенно если речь идет о строительстве", — подчеркнула Дмитриева.

"Коммерческая" ипотека: скромно, но стабильно

Несмотря на низкую долю,сегмент коммерческой ипотеки остается важным. По словам Дмитриевой, в этом сегменте преобладают сделки на вторичном рынке (60%), но растет интерес и к первичному жилью – особенно в случаях, когда объект уже сдан в эксплуатацию.

"Банковские кредиты имеют свое преимущество: гибкие условия, отсутствие ограничений на год постройки дома. Это позволяет расширить выбор для тех, кто не может воспользоваться "єОселею", но имеет стабильный доход и готов к долгосрочным обязательствам", — говорит Дмитриева.

Ранее Delo.ua рассказывало о том, что в "Укрфинжилище" объяснили, почему отказов по "єОселі" в 20 раз больше, чем полученных кредитов.