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Объем ипотечных кредитов в Украине вырос на 7%: что известно

ипотека, естьОбитель
Февральские ипотечные кредиты в Украине превысили январские. / Depositphotos

В феврале 2025 года банки Украины выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн, что на 7% больше по сравнению с январем. Это свидетельствует о стабильном росте спроса на ипотечные ссуды в стране.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Об ипотечном кредитовании

Отмечается, что большинство ипотечных кредитов на приобретение недвижимости предоставляются в рамках государственной программы доступного кредитования жилья "єОселя".

Изменения в дизайне программы, внесенные в конце прошлого года (в частности, ограничения на тип жилья, которое можно приобрести по этой программе), продолжают влиять на показатели ипотечного кредитования.

Объемы кредитования я уменьшились на треть в годовом измерении, особенно из-за снижения количества кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке.

Вместо этого возросла доля ипотечных кредитов на готовое жилье от застройщика, достигшего 38%, а также на строящееся жилье, которое увеличилось до 13,6%.

Средневзвешенная эффективная ставка в феврале несколько поднялась, составив 8,4% годовых по сравнению с 8,3% в январе.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано:

  • в Киевской области (204 договора на общую сумму 363,5 млн. грн., или 39% от общего объема);
  • в Киеве (95 договоров на 206,6 млн грн);
  • во Львовской области (27 договоров на 54,3 млн. грн.);
  • в Одесской области (27 договоров на 38,6 млн. грн.);
  • в Днепропетровской области (20 договоров на 32,7 млн. грн).

Справка:

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Напомним, в Национальном банке Украины призвали изменить популярную государственную ипотечную программу "єОселя", чтобы она стала меньшей обузой для бюджета и охватила больше людей. Отмечается, что программа доступного ипотечного кредитования   "єОселя" требует кардинальных изменений, в первую очередь перехода от прямого кредитования населения к компенсации процентных ставок.

Автор:
Ольга Опенько