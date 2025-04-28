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Обсяг іпотечних кредитів в Україні зріс на 7%: що відомо
У лютому 2025 року банки України видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн, що на 7% більше порівняно з січнем. Це свідчить про стабільне зростання попиту на іпотечні позики в країні.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Про іпотечне кредитування
Зазначається, що більшість іпотечних кредитів на придбання нерухомості надаються в рамках державної програми доступного кредитування житла "єОселя".
Зміни в дизайні програми, внесені наприкінці минулого року (зокрема обмеження на тип житла, яке можна придбати за цією програмою), продовжують впливати на показники іпотечного кредитування.
Обсяги кредитування зменшилися на третину в річному вимірі, особливо через зниження кількості кредитів на придбання житла на вторинному ринку.
Замість цього зросла частка іпотечних кредитів на готове житло від забудовника, яка досягла 38%, а також на житло, що будується, яка збільшилася до 13,6%.
Середньозважена ефективна ставка в лютому трохи піднялася, склавши 8,4% річних, порівняно з 8,3% у січні.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:
- у Київській області (204 договори на загальну суму 363,5 млн грн, або 39% від загального обсягу);
- у місті Києві (95 договорів на 206,6 млн грн);
- у Львівській області (27 договорів на 54,3 млн грн);
- в Одеській області (27 договорів на 38,6 млн грн);
- у Дніпропетровській області (20 договорів на 32,7 млн грн).
Довідково:
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.
Нагадаємо, у Національному банку України закликали змінити популярну державну іпотечну програму “єОселя”, щоб вона стала меншим тягарем для бюджету і охопила більше людей. Зазначається, що програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" потребує кардинальних змін, у першу чергу переходу від прямого кредитування населення до компенсації відсоткових ставок.