Доступна іпотека і соціальні програми: уряд ухвалив законопроєкт про житло

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт, який запроваджує нову систему забезпечення громадян України житлом за допомогою механізмів соціального та службового житла, доступної іпотеки та створення спеціалізованих житлових фондів.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Щоб зрозуміти, наскільки це важливо, погляньмо на нашу нинішню систему житлової політики. Вона досі базується на Житловому кодексі 1983 року. Це документ, який нагадує стару радянську хрущовку: облуплену, без ремонту, з прогнилими трубами й тріщинами в стінах", - зазначила Шуляк.

Проблеми житлової сфери країни

Як повідомила Шуляк, проблеми, що накопичувалися в житловій сфері протягом десятиліть, полягають у наступному:

близько 600 тис. осіб у черзі на житло без реальної можливості його отримання;

відсутність механізму соціальної оренди житла та маневрового житлового фонду;

недосконале законодавче регулювання орендного житла;

неефективна державна іпотечна політика щодо підтримки ВПО;

застарілий житловий фонд.

Ці проблеми значно ускладнилися через зростаючу кількість ВПО та руйнування житла внаслідок військових дій, що створило надзвичайно складну ситуацію, додала вона.

Які зміни заплановані

Основна мета законопроєкту – надати громадянам дієві механізми реалізації їхнього права на житло та уникнути правових колізій.

У законопроєкті передбачено:

Розробку ефективної кредитно-іпотечної політики, яка включатиме пільгову іпотеку, компенсацію вартості житла, оренду з правом викупу та лізинг.

Запуск револьверного житлового фонду, що забезпечить його постійне оновлення.

Розвиток системи соціально-орендного та службового житла.

Здійснення всіх процедур через Єдину інформаційно-аналітичну систему, що сприятиме прозорості та зменшенню корупційних ризиків.

Затвердження Державної житлової стратегії та розробка регіональних стратегій, що будуть її складовими частинами.

"В Україні створюють не просто новий закон. Закладається новий фундамент для мільйонів українців. Це не реформа про цифри – це реформа про дім", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, кредитування в рамках програми "єОселя" у другому півріччя 2024 року зменшилося на третину, а кількість іпотечних кредитів поза цією програмою залишається на дуже низькому рівні.

Додамо, у Києві на фінансування за програмою "єОселя" "чекає із затримкою від одного до чотирьох місяців близько 800 людей і ця черга просувається дуже повільно", повідомили в Асоціації фахівців з нерухомості України. У банках пояснюють, що "Укрфінжитло" видає дуже мало грошей.