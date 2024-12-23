Іпотечне кредитування за програмою "єОселя" зменшилось на третину: причини

Кредитування в рамках програми "єОселя" у другому півріччя 2024 року зменшилося на третину, а кількість іпотечних кредитів поза цією програмою залишається на дуже низькому рівні.

Це зазначено у звіті Національного банку про фінансову стабільність за грудень 2024 року.

"Безпекові ризики стримують від придбання житла. Водночас через зміни умов та брак фінансування іпотечне кредитування за програмою “єОселя” уповільнилося", - йдеться в документі.

Про іпотеку в Україні

Зазначається, що іпотечне кредитування здійснюється лише в рамках програми "єОселя", а кількість кредитів поза цією програмою залишається на мінімальному рівні. Кількість банків-учасників програми зросла до одинадцяти, однак деякі нові учасники ще не видали жодної позики.

Більше 90% усіх виданих кредитів зосереджено в трьох державних банках.

За одинадцять місяців 2024 року було оформлено більше іпотечних кредитів, ніж за весь 2023 рік — майже в півтора раза більше. Однак у другій половині року банки в середньому видають на третину менше кредитів на місяць, порівняно з березнем-квітнем, коли обсяги були рекордними.

Причини сповільнення кредитування

Оператор програми "Укрфінжитло" – змінив умови надання кредитів.

1. Обмеження максимального віку житла трьома роками (за винятком окремих областей та для внутрішньо переміщених осіб);

2. Зниження першого внеску до 10% для молоді та підвищення ставок після десятого року кредитування.

Також збільшилася кількість акредитованих забудовників: зараз можна отримати іпотеку на квартиру в 201 будинку від 91 забудовника.

Укрфінжитло зіткнувся з браком коштів.

У звіті також повідомляється, що з огляду на низький попит, кредитування первинного ринку, ймовірно, не буде активним. Незважаючи на всі зусилля щодо перефокусування програми, кількість кредитів на житло від забудовників зростає повільно.

Водночас програма "єОселя" й надалі відштовхуватиме клієнтів від альтернативних пропозицій, а банки — від запровадження продуктів без субсидій, підсумовуюють в НБУ.

Delo.ua повідомляло, що у популярній державній іпотечній програмі “єОселя” стався збій фінансування. За останні кілька місяців в усіх регіонах України спостерігаються значні затримки фінансування державної іпотечної програми "єОселя".

Зокрема, у Києві на фінансування за програмою "єОселя" "чекає із затримкою від одного до чотирьох місяців близько 800 людей і ця черга просувається дуже повільно", повідомили в Асоціації фахівців з нерухомості України. У банках пояснюють, що "Укрфінжитло" видає дуже мало грошей.