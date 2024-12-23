Ипотечное кредитование по программе "єОселя" уменьшилось на треть: причины

Кредитование в рамках программы "єОселя" во втором полугодии 2024 года уменьшилось на треть, а количество ипотечных кредитов вне этой программы остается на очень низком уровне.

Это отмечено в отчете Национального банка о финансовой стабильности за декабрь 2024 года.

"Безопасные риски сдерживают от приобретения жилья. В то же время из-за изменения условий и нехватки финансирования ипотечное кредитование по программе "єОселя" замедлилось", — говорится в документе.

Об ипотеке в Украине

Отмечается, что ипотечное кредитование осуществляется только в рамках программы "єОселя", а количество кредитов вне этой программы остается на минимальном уровне. Количество банков-участников программы возросло до одиннадцати, однако некоторые новые участники еще не выдали ни одного займа.

Более 90% всех выданных кредитов сосредоточено в трех государственных банках.

За одиннадцать месяцев 2024 года было оформлено больше ипотечных кредитов, чем за весь 2023 год почти в полтора раза больше. Однако во второй половине года банки в среднем выдают на треть меньше кредитов в месяц по сравнению с мартом-апрелем, когда объемы были рекордными.

Причины замедления кредитования

Оператор программы "Укрфинжилье" – изменил условия предоставления кредитов.

1. Ограничение максимального возраста жилья тремя годами (за исключением отдельных областей и для внутренне перемещенных лиц);

2. Снижение первого взноса до 10% для молодежи и повышение ставок после десятого года кредитования.

Также увеличилось количество аккредитованных застройщиков: сейчас можно получить ипотеку на квартиру в 201 доме от 91 застройщика.

Укрфинжилье столкнулось с нехваткой средств.

В отчете также сообщается, что, учитывая низкий спрос, кредитование первичного рынка, вероятно, не будет активным. Несмотря на все усилия по перефокусированию программы количество кредитов на жилье от застройщиков растет медленно.

В то же время программа "єОселя" и дальше будет отталкивать клиентов от альтернативных предложений, а банки — от введения продуктов без субсидий, подытоживают в НБУ.

Delo.ua сообщало, что в популярной государственной ипотечной программе "єОселя" произошел сбой финансирования. За последние несколько месяцев во всех регионах Украины наблюдаются значительные задержки финансирования государственной ипотечной программы "єОселя".

В частности, в Киеве финансирования по программе "єОселя" "ждет с задержкой от одного до четырех месяцев около 800 человек и эта очередь продвигается очень медленно", сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. В банках объясняют, что "Укрфинжилье" выдает очень мало денег.