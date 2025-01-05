Доступная ипотека и социальные программы: правительство приняло законопроект о жилье

Кабинет Министров утвердил законопроект, вводящий новую систему обеспечения граждан Украины жильем с помощью механизмов социального и служебного жилья, доступной ипотеки и создания специализированных жилищных фондов.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

"Чтобы понять, насколько это важно, взглянем на нашу нынешнюю систему жилищной политики. Она до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Это документ, напоминающий старую советскую хрущевку: облупленную, без ремонта, с прогнившими трубами и трещинами в стенах", — отметила Шуляк.

Проблемы жилищной сферы страны

Как сообщила Шуляк, проблемы, накапливавшиеся в жилищной сфере на протяжении десятилетий, состоят в следующем:

около 600 тыс. лиц в очереди жилье без реальной возможности его получения;

отсутствие механизма социальной аренды жилья и маневрового жилищного фонда;

несовершенное законодательное регулирование арендного жилья;

неэффективная государственная ипотечная политика по поддержке ВПЛ;

устаревший жилищный фонд.

Эти проблемы значительно усложнились из-за растущего количества ВПЛ и разрушения жилья в результате военных действий, что создало чрезвычайно сложную ситуацию, добавила она.

Какие изменения запланированы

Основная цель законопроекта – предоставить гражданам действенные механизмы реализации их права на жилье и избежать правовых коллизий.

В законопроекте предусмотрено:

Разработку эффективной кредитно-ипотечной политики, включающей льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья, аренду с правом выкупа и лизинг.

Запуск револьверного жилищного фонда, что обеспечит постоянное обновление.

Развитие системы социально арендного и служебного жилья.

Осуществление всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, способствующую прозрачности и уменьшению коррупционных рисков.

Утверждение Государственной жилищной стратегии и разработка региональных стратегий, являющихся ее составными частями.

"В Украине создают не просто новый закон. Закладывается новый фундамент для миллионов украинцев. Это не реформа о цифрах – это реформа о доме", — подытожила Шуляк.

Напомним, кредитование в рамках программы "Єоселя" во втором полугодии 2024 года уменьшилось на треть, а количество ипотечных кредитов вне этой программы остается на очень низком уровне.

Добавим, в Киеве финансирования по программе "Єоселя" "ждет с задержкой от одного до четырех месяцев около 800 человек и эта очередь продвигается очень медленно", сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. В банках объясняют, что "Укрфинжилье" выдает очень мало денег.