Ипотечную ставку 3% "єОселі" не будут пересматривать в ближайшее время

Ключевые условия популярной государственной ипотечной программы “єОселя” остаются прежними, в том числе ставки.

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В ближайшие месяцы ЧАО "Укрфинжилье" объявит несколько новых инструментов для улучшения условий популярной государственной ипотечной программы "єОселя", однако ключевые условия останутся без изменений. Об этом заявила в комментарии Delo.ua начальник управления коммуникаций ЧАО "Укрфинжилье" Алла Дубровик-Рохова.

Напомним, два месяца назад в Национальном банке Украины призвали изменить программу "єОселя", чтобы она стала меньшим бременем для бюджета и охватила больше людей. Одним из нововведений "єОселі" замглавы НБУ Екатерина Рожкова предлагала ввести растущие ставки для социальной ипотеки.

"Есть позиция Минэкономики – не ухудшать условия программы. В ближайшее время мы анонсируем несколько новых инструментов, которые будут улучшать условия, расширять льготные категории", — подчеркнула Дубровик-Рохова.

По ее словам, сегодня под ставку 3% берут ипотеку большинство заемщиков — около 60%, среди которых больше социальных категорий — военные, врачи, учителя. Остальные участники (40%) приобщаются к программе заставкой 7%.

Кроме того, что "єОселя" полноценно охватила первичный рынок жилья, благодаря программе заемщики могут покупать недвижимость уже на этапе ее возведения, пояснила Дубровик-Рохова.

"Сегодня "єОселя" обеспечивает государству 97-98% ипотечного рынка. Так не должно быть. Украинский финансовый рынок и регулятор — Национальный банк — должны заботиться о том, чтобы жилье украинцам становилось доступнее, чтобы появилось больше выгодных инструментов для покупки жилья. Ведь именно ипотека является драйвером развития экономики", - подчеркнула представительница "Укрфінжитла" во время панели о доступном жилье на Украинском строительном конгрессе.

По ее словам, страны Европы делают ставку на массовую ипотеку, учитывая ее весомое влияние на валовой продукт. В частности, в соседней Молдове 5% ВВП обеспечивает рынок ипотеки. В Украине же влияние ипотеки на ВВП составляет лишь 0,2%, отметила Алла Дубровик-Рохова.

Как сообщало в текущую неделю Delo.ua, за пять месяцев 2025 года украинцы уже получили 4,3 млрд грн кредитов на жилье.

Ранее стало известно, что правительство планирует масштабировать успешный опыт "єОселі".