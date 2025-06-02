За пять месяцев 2025 года украинцы уже получили 4,3 млрд грн кредитов на жилье

С начала 2025 года 2 334 украинца воспользовались программой доступной ипотеки "єОселя" и получили кредиты на общую сумму 4,3 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Кто получил ипотеку на прошлой неделе

За прошедшую неделю выдано 110 кредитов на 195 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

26 военнослужащих и силовиков;

6 медиков;

2 педагога;

4 ученых.

Кредиты под 7% получили:

54 украинца без собственного жилья;

14 ВПЛ;

4 ветерана.

Больше кредитов выдано в Киевской области — 36 и городе Киеве — 30. По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 70 украинцев, из них на стадии строительства — 11 объектов, также 40 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".