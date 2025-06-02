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За п'ять місяців 2025 року українці вже отримали 4,3 млрд грн кредитів на житло
З початку 2025 року 2 334 українці скористалися програмою доступної іпотеки “єОселя” та отримали кредити на загальну суму 4,3 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Хто отримав іпотеку минулого тижня
За минулий тиждень видано 110 кредитів на 195 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
- 26 військовослужбовців та силовиків;
- 6 медиків;
- 2 педагоги;
- 4 науковці.
Кредити під 7% отримали:
- 54 українців без власного житла;
- 14 ВПО;
- 4 ветерани.
Найбільше кредитів видано у Київській області — 36 та місті Києві — 30. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 11 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.
Що відомо про програму "єОселя"?
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.
Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".