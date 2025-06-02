За п'ять місяців 2025 року українці вже отримали 4,3 млрд грн кредитів на житло

З початку 2025 року 2 334 українці скористалися програмою доступної іпотеки “єОселя” та отримали кредити на загальну суму 4,3 млрд грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Хто отримав іпотеку минулого тижня

За минулий тиждень видано 110 кредитів на 195 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

26 військовослужбовців та силовиків;

6 медиків;

2 педагоги;

4 науковці.

Кредити під 7% отримали:

54 українців без власного житла;

14 ВПО;

4 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 36 та місті Києві — 30. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 11 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".