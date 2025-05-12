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Рекордный кэшбэк: за март украинцам выплачено 443 млн грн

кешбек
За март украинцам выплачено 443 млн. грн. / Дія

В марте 2025 года более 3,4 миллионов украинцев получили в общей сложности 443 миллиона гривен кэшбэка за покупки товаров украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Это самая большая сумма возмещения за месяц после начала действия программы Национального кэшбэка, которая стартовала в сентябре 2024 года.

Всего в рамках программы государство уже вернуло гражданам около 2 миллиардов гривен. За каждую покупку украинских товаров потребители получают 10% кэшбэка, стимулируя тем самым поддержку национального производителя и внутренней экономики.

Начисленные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку книг или лекарств, благотворительность или донаты на нужды Вооруженных сил Украины. Полученный кэшбэк будет доступен для использования до конца 2025 года.

Отметим, что еще в конце апреля было известно, что украинцам за март насчитают рекордные 443 млн. грн. Тогда в Минэкономики заявили, что для начисления кэшбэка система обрабатывает миллионы транзакций, что является сложным технологическим процессом, который в этот раз требует больше времени, чем обычно. Поскольку эти средства важны для многих, процесс завершается как можно быстрее, отмечают в пресс-службе.

Автор:
Татьяна Гойденко