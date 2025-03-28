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"Национальный кэшбэк" постепенно "выдыхается" и нуждается в модернизации — Гетманцев
Хорошо разрекламированный проект "Национальный кэшбэк " постепенно "выдыхается". Государственная программа нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Он обращает внимание на опубликованные Министерством экономики результаты реализации программы "Национальный кэшбэк" в феврале, согласно которым суммы начислений сокращаются два месяца подряд:
- декабрь – 436 млн грн;
- январь – 414 млн грн. (-5,0%);
- февраль — 384 млн грн (-7,2% к предыдущему месяцу и -11,9% к декабрю).
Нехватка аппетита к программе
Также на 200 тысяч человек уменьшилось и количество украинцев и украинок, которые получат выплату.
"Если поделить начисления на тех, кто их получит – получится по 120 гривен. Меньше, чем самый дешевый пакет мобильной связи. Из того, на что можно потратить – выбор небогат, со стоимостью коммуналки и билетом на поезд сравнивать нет смысла", – отмечает Гетманцев.
Он добавляет, что, к сожалению, нехватка аппетита к программе все сильнее ощущается и со стороны тех, на кого она была рассчитана – отечественного производителя, которого "Национальный кэшбэк", по замыслу авторов, и должен был поддержать.
Так, в марте к программе присоединились всего 4 украинских производителя (теперь их 1760 – капля в море) и 4 тысячи видов товаров (всего доступны для начисления кэшбека – 373 тысячи).
"Очевидно, программа нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа", – констатирует нардеп.
Ранее Гетманцев замечал, что авторы программы ставили целью амбициозную задачу – 3 млрд грн в квартал, то есть 12 млрд грн в год, которые должны через покупку определенной категории товаров вернуться в экономику и поддержать отечественного производителя и предоставлятеля услуг.
Но впервые за время реализации программы "Национальный кэшбэк" ее динамика в январе стала отрицательной, поэтому Гетманцев считает, что потенциал роста исчерпывается.
О программе
В программе "Национальный кэшбєк" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кешбєк доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.
Кэшбэк в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители предоставили для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.
В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбека в месяц – 3000 гривен.
Торговые сети обозначают товары с кэшбэком специальными пометками на полках и ценниках для удобства покупателей, а также размещают наклейки на входах в магазины, информируя, что здесь действует программа "Национальный кэшбэк".
Для проверки наличия кэшбека на конкретный товар можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія".