Украинцы получили 384 млн грн кэшбэка за февраль

Украинцы получили 384 млн грн по программе "Национальный кэшбэк " за покупку товаров украинского производства в феврале. Средства выплатили 3,2 млн человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что за февраль было выплачено почти столько же кэшбэка, как за сентябрь, октябрь и ноябрь вместе взятые.

Выплаты получили участники программы, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали карты для выплат "Национального кэшбэка" в приложении "Дія". В течение шести месяцев действия программы граждане получили:

за сентябрь – 37,2 млн грн

за октябрь – 119,2 млн грн

за ноябрь – 232 млн грн

за декабрь и январь – 714 млн грн

за февраль – 384 млн грн

Общая сумма выплаченных по программе средств составляет около 1,5 млрд. грн.

Как сообщается, следующая выплата кэшбека состоится в конце апреля 2025 года.

"Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение в пользу украинского, в частности, растет спрос на товары с кэшбэком. Вместе с этим расширяется и предложение: кэшбэк уже доступен на 373 тысячи разнообразных потребительских товаров от 1760 украинских производителей", — отметила первая вице-премьер Юлия Свириденко.

На что можно потратить кэшбэк?

Средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Детальнее на сайте.

Также их можно направить на благотворительность или задонатить ВСУ.

О программе

В программе "Национальный кэшбєк" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кешбєк доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.

Кэшбэк в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители предоставили для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбека в месяц – 3000 гривен.

Торговые сети обозначают товары с кэшбэком специальными пометками на полках и ценниках для удобства покупателей, а также размещают наклейки на входах в магазины, информируя, что здесь действует программа "Национальный кэшбэк".

Для проверки наличия кэшбека на конкретный товар можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія".

Напомним, впервые за время реализации программы "Национальный кэшбэк" ее динамика в январе стала отрицательной. По итогам первого месяца 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбэка за покупку товаров отечественного производства.