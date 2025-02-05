Программа "Национальный кэшбэк" замедляется: в январе ее динамика впервые стала отрицательной

Впервые за время реализации программы "Национальный кэшбэк " ее динамика стала отрицательной. По итогам января 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбэка за покупку товаров отечественного производства.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Это меньше, чем в декабре 2024 года, когда было заработано 436 миллионов гривен.

Сокращение общей суммы он объясняет сезонными факторами. В декабре традиционно растут расходы на праздничные покупки ко Дню святого Николая, Рождества и Нового года. Но январь был обычным рабочим месяцем, когда уровень потребления снизился.

Динамика выплат участникам

Если оценивать среднюю выплату одному участнику программы, то динамика показывает постепенное уменьшение. В ноябре 2024 года общая сумма выплат в 232 миллиона гривен была распределена между двумя миллионами участников, что дало в среднем 116 гривен на человека.

В декабре общая сумма увеличилась до 436 миллионов гривен, но выросло и количество участников до 4,5 миллиона, соответственно средняя выплата уменьшилась.

В январе 2025 года кэшбэкполучили уже более 5 миллионов украинцев, а общая сумма 414 миллионов гривен свидетельствует о дальнейшем снижении среднего размера выплаты, которая составляет примерно 100 гривен на одного человека.

По словам Гетманцева, авторы программы планировали, что в течение квартала участники будут накапливать 3 миллиарда гривен кэшбэка, а через год эта сумма должна была составить 12 миллиардов гривен. Однако за пять месяцев реализации программы общая накопленная сумма составила 1,3 миллиарда гривен, из которых реально выплачено 388,4 миллиона гривен — выплаты за декабрь и январь станут доступны в конце февраля, поэтому эти деньги будут тратиться преимущественно уже в марте.

"Национальный кэшбэк": производители не спешат присоединяться

Он добавляет, что темпы присоединения производителей к программе "Национальный кэшбэк" также значительно замедлились. По состоянию на середину ноября 2024 года в программе участвовало 1586 производителей, предлагавших 324 тысяч наименований товаров.

К концу декабря их количество увеличилось до 1665 компаний, а перечень товаров вырос до 360 тысяч. Однако в январе 2025 года общее количество производителей возросло лишь до чуть более 1700, а количество товаров до 365 тысяч.

"Скорее всего, потенциал роста постепенно исчерпывается (если еще не иссяк), и дальше общие ежемесячные суммы будут крутиться около ныне достигнутых отметок, а выплаты на одного человека — на уровне 100 гривен", — написал он.

Добавим, что по состоянию на январь украинцы собрали в рамках программы 1 миллиард гривен. Значительную часть этой суммы, а именно 606 миллионов гривен, накопили за декабрь 2024 (436 млн грн) и первую половину января 2025 (170 млн грн).