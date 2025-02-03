Нацкешбек уже доступен на 365 тысяч товаров украинского производства

В программе "Национальный Кэшбек" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кешбек доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что за пять месяцев от запуска программа "Национальный кэшбек" набрала обороты — количество активных пользователей превысило 5 миллионов.

Всего за все время украинцы накопили почти 1,3 млрд гривен кэшбека, из них 850 млн — за декабрь и январь.

Выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года.

Сколько средств накоплено в январе

За первый месяц 2025 украинцы накопили 414 млн грн Национального кэшбека.

О программе

Кешбек в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители предоставили для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.

Основное требование к производителю – наличие производственных мощностей в Украине, а к товару – уникальный штрихкод.

Точка продаж должна работать на общей системе налогообложения и выдавать фискальные чеки — больше информации можно найти на сайте программы. Таким образом средства государственной программы направляются на поддержку легального сегмента экономики.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбека в месяц – 3000 гривен.

Торговые сети обозначают товары с кэшбеком специальными пометками на полках и ценниках для удобства покупателей, а также размещают наклейки на входах в магазины, информируя, что здесь действует программа "Национальный кэшбек".

Для проверки наличия кэшбека на конкретный товар можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Действие".

На что можно потратить средства:

Средства Национального кэшбека можно потратить на оплату услуг — коммунальных, медицинских, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.

Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе. Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов.

Кэшбек можно потратить на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.

Как получить кэшбек

Чтобы получать кэшбек от государства, гражданам необходимо:

Подать заявку через мобильное приложение одного из 20 банков-партнеров или обратиться в отделение — перечень банков на сайте.

Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

Открыть карту для выплат Национальный кэшбек в одном из банков-партнеров.

Активировать карту в приложении Действие. Для этого в разделе Сервисы выберите Национальный кэшбек, а далее — карту для выплат.

Добавим, граждане, имеющие карточку Национальный кэшбек, смогут использовать ее также для получения другой помощи от государства – "Зимова єПідтримка".