Нацкешбек вже доступний на 365 тисяч товарів українського виробництва

У програмі “Національний кешбек” беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що за п’ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів — кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів.

Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд гривень кешбеку, з них 850 млн — за грудень і січень.

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Скільки коштів накопичено в січні

За перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн Національного кешбеку.

Про програму

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

Основна вимога до виробника — наявність виробничих потужностей в Україні, а до товару — унікальний штрихкод.

Точка продажу повинна працювати на загальній системі оподаткування та видавати фіскальні чеки — більше інформації можна знайти на сайті програми. Таким чином, кошти державної програми спрямовуються на підтримку легального сегменту економіки.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".

Для перевірки наявності кешбеку на конкретний товар можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

На що можна витратити кошти:

Кошти Національного кешбеку можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Для зручності створено інтерактивні мапи аптек і книгарень.

Також кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:

Подати заявку через мобільний застосунок одного з 20-ти банків-партнерів або звернутися до відділення — перелік банків на сайті.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Відкрити картку для виплат Національний кешбек в одному з банків-партнерів.

Активувати картку в застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси виберіть Національний кешбек, а далі — наявну картку для виплат.

Додамо, громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть використати її також для отримання іншої допомоги від держави -"Зимова єПідтримка".