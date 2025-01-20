Програма "Нацкешбек" дискримінує малий бізнес: на що скаржаться підприємці і що пропонують

Низка асоціацій підприємців з різних регіонів закликає владу включити малий та середній бізнес до програми "Національний кешбек" та збільшити максимальну суму нарахування кешбеку спожвачам. Про це йдеться у їхньому зверненні.

На їхню думку, умови "Нацкешбеку" суттєво спотворюють конкуренцію на роздрібному ринку, оскільки надають перевагу торговим мережам, що мають превалюючу ринкову силу, і не поширюються на малих та мікропідприємців.

Бізнес звертає увагу й на те, що однією з умов участі виробників у програмі є неперебування на спрощеній системі оподаткування та звітності, тобто на продуктові ринки або святкові ярмарки програма також не поширюється. Це називається найбільш критичним недоліком програми та засобом дискримінації та пригнічення розвитку малого та мікробізнесу.

"Незрозумілим є намагання Мінекономіки дискримінувати спрощену систему оподаткування та звітності, адже по податкових показниках спрощена система у більшості випадків перевершує загальну систему за сплатою податків", - йдеться у заяві.

Крім того, автори звернення вказують на високу зарегульованість та відносну важкість передбачених процедур, на наявність різноманітних вимог щодо виробників, товарів, продавців, споживачів та напрямів витрачання кешбеку.

"Зазначене потребує високого рівня підготовки всіх елементів/етапів запровадження програми та значної комунікації з громадянами. Так, майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку "Дія", - додають підприємці.

Також вони констатують, що програмою взагалі не охоплено "нецифрових" громадян України, тобто тих, хто не має відповідних девайсів, не бажають чи не можуть встановлювати "Дію" чи працювати з нею.

"Міністерство економіки опублікувало дані про вплив програми на економіку країни. Відповідно до розрахунків Мінекономіки, реалізація проєкту забезпечила у 2024 році зростання ВВП на 0,001%, по суті – у межах статистичної похибки", - нагадюуть при цьому бізнесмени.

Вони вимагають повернення у програму підприємців на спрощеній системі оподаткування, які користуються РРО/ПРРО та мають бажання дотримуватись всіх її умов. Підписанти зазначають, що це унеможливить існування "сірих схем" та сприятиме детінізації торгівлі і посиленню конкуренції, що позитивно вплине на відновлення та розвиток економіки.

Доцільним, на їхню думку, також був би перегляд у бік збільшення максимальної суми кешбеку, яку можна отримати на картку - наприклад, до 6 тисяч гривень на місяць замість 3 тисяч.

Окрім цього, підприємці вважають необхідним забезпечити більш широке розповсюдження детальної інформації про програму, включно з інструкцією як оформити та активувати відповідну банківську карту. Вони посилаються на результати опитування Центру Разумкова, згідно яких 40% громадян не беруть участь в програмі через відсутність детальної інформації про неї.

Підписантами звернення є Всеукраїнська професійна асоціація підприємців, Асоціація приватних роботодавців, Всеукраїнська асоціація підприємців та споживачів, Українська федерація індустрії безпеки, Спілка сприяння розвитку підприємництва, Союз підприємців України, Альянс регіональних обʼєднаннь малого бізнесу.

Також підписалися під ним асоціації "4Бізнес", "Власна справа", "Сяйво Сіверщини", "Разом за майбутнє", "Рух підприємців" та низка громадських і профспілкових організацій. Адресувано воно президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та міністерці економіки Юлії Свириденко.