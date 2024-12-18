"Укрпошта" приєдналася до програми "Національний кешбек": як це працює

“Укрпошта” долучилась до державної ініціативи “Національний кешбек”, яка підтримує громадян. Крім надання традиційних поштових послуг, компанія також виступає як торговельна платформа, де українці можуть придбати продукцію вітчизняного виробництва та отримати 10% кешбеку від держави.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Це ще один крок до того, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, відчував підтримку держави", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як це працює

Клієнти "Укрпошти", які долучилися до програми "Національний кешбек", можуть:

· Отримувати кешбек за купівлю товарів українських виробників у відділеннях Укрпошти.

Програма поширюється на понад 350 товарів, таких як поштові марки, харчові продукти, побутова хімія та інші. За покупки нараховуватиметься 10% кешбеку на картку "Національний кешбек".

· Використовувати накопичені кошти для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань або задонатити на потреби Збройних Сил України.

"Приєднавшись до програми "Національний кешбек", ми даємо нашим клієнтам можливість робити більше: підтримувати українських виробників, заощаджувати кошти на поштових товарах, допомагати ЗСУ та долучатися до соціальних ініціатив", — зазначив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як отримати кешбек від держави

Для отримання кешбеку громадянам необхідно:

· Подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення.

Програму підтримують такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (лише для участі в програмі, без картки "Національний кешбек"), Кліринговий Дім, Райф.

· Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.

· Відкрити фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек", куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

· У застосунку "Дія" в розділі Сервіси обрати картку для виплат "Національний кешбек" будь-якого банку-партнера.

· Перевіряти нарахування кешбеку можна в застосунку "Дія".

Про програму "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" була ініційована президентом України Володимиром Зеленським з метою підтримки громадян та стимулювання попиту на продукцію вітчизняного виробництва.

Держава надає 10% кешбеку за покупки товарів українського виробництва, з максимальною сумою компенсації до 3000 гривень на місяць. До участі в програмі долучились провідні національні торгові мережі, аптеки, автозаправні станції, а також багато регіональних мереж і окремих магазинів.

Кешбек доступний на 360 тисяч товарів від 1660 українських виробників.

Нагадємо, що за листопад, який став вже третім місяцем дії "Нацкешбеку", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень (вдвічі більше, ніж місяцем раніше).