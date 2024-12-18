"Укрпочта" присоединилась к программе "Национальный кэшбек": как это работает

"Укрпочта" присоединилась к государственной инициативе "Национальный кэшбек", которая поддерживает граждан. Кроме предоставления традиционных почтовых услуг, компания также выступает как торговая платформа, где украинцы могут приобрести продукцию отечественного производства и получить 10% кэшбека от государства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, вне зависимости от места жительства, чувствовал поддержку государства", — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Как это работает

Клиенты "Укрпочты", которые присоединились к программе "Национальный кэшбек", могут:

· Получать кэшбек за покупку товаров украинских изготовителей в отделениях Укрпочты.

Программа распространяется более чем на 350 товаров, таких как почтовые марки, пищевые продукты, бытовая химия и другие. При покупке будет начисляться 10% кэшбека на карточку "Национальный кэшбек".

· Использовать накопленные средства для оплаты почтовых, коммунальных и других услуг, мобильной связи, подписки на периодические издания или задонатить на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Присоединившись к программе "Национальный кэшбек", мы даем нашим клиентам возможность делать больше: поддерживать украинских производителей, экономить средства на почтовых товарах, помогать ВСУ и приобщаться к социальным инициативам", — отметил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Как получить кэшбек от государства

Для получения кэшбека гражданам необходимо:

· Подать заявку через мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение.

Программу поддерживают следующие банки: ПриватБанк, monobank , Укргазбанк, Sense Bank , ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Правэкс Банк (только для участия в программе, без карты "Национальный кэшбек"), Клиринговый Дом, Райф.

· Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

· Открыть физическую или виртуальную карточку "Национальный кэшбек", куда будет засчитываться кэшбек по программе.

· В приложении "Дія" в разделе Сервисы выбрать карту для выплат "Национальный кэшбек" любого банка-партнера.

· Проверить начисление кэшбека можно в приложении "Дія".

О программе "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный эшбэк" была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским с целью поддержки граждан и стимулирования спроса на продукцию отечественного производства.

Государство предоставляет 10% кэшбека за покупки товаров украинского производства с максимальной суммой компенсации до 3000 гривен в месяц. К участию в программе присоединились ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многие региональные сети и отдельные магазины.

Кешбек доступен на 360 тысяч товаров от 1660 украинских производителей.

Напомним, что за ноябрь, ставший уже третьим месяцем действия "Нацкешбека", украинцы накопили более 250 миллионов гривен (вдвое больше, чем месяцем ранее ).