"Нацкешбек" можуть оптимізувати для ефективного заміщення імпорту

Міністерство економіки може переглянути умови програми "Національний кешбек" та визначити пріоритетні категорії для ефективного імпортозаміщення.

Таке припущення висловив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Телюпа зазначив, що уряд діє обережно, аби не порушити зобов'язання перед міжнародними партнерами щодо недискримінації. Він також пояснив, що європейським партнерам роз'яснюють, що цей захід спрямований на підтримку населення та виробників у воєнних умовах.

Він також додав, що програми державної підтримки можна було б уникнути, якби український бізнес мав такі ж кредитні умови та доступ до ринків, як європейські компанії.

Про "Національний кешбек"

Для своєчасного отримання кешбеку необхідно активувати картку "Національний кешбек" у застосунку Дія. Для цього слід перейти до розділу "Сервіси", обрати "Національний кешбек" і вибрати наявну картку для виплат кешбеку.

Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть використати її також для отримання іншої допомоги від держави - "Зимова єПідтримка".

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що внесені виробниками до спеціального переліку, та придбаних у магазинах, які є учасниками програми.

Максимальний розмір кешбеку складає 3 тис. грн на місяць. Отримані кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, зробити донати на ЗСУ або придбати військові облігації.

У програмі "Національний кешбек" беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кількість виробників, що приєдналися до програми також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Додамо, що українці найчастіше витрачають кошти "Національного кешбеку" на поповнення мобільного, оплату комунальних послуг та інтернету.

Як отримати кешбек від держави читайте в матеріалі Delo.ua.