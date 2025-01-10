"Нацкешбек" могут оптимизировать для эффективного замещения импорта

Министерство экономики может пересмотреть условия программы "Национальный Кэшбэк" и определить приоритетные категории для эффективного импортозамещения.

Такое предположение высказал заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа, сообщает Интерфакс-Украина.

Телюпа отметил, что правительство действует осторожно, чтобы не нарушить обязательства перед международными партнерами по недискриминации. Он также пояснил, что европейским партнерам разъясняют, что эта мера направлена на поддержку населения и производителей в военных условиях.

Он также добавил, что программы государственной поддержки можно было бы избежать, если бы у украинского бизнеса были такие же кредитные условия и доступ на рынки, как европейские компании.

О "Национальном кэшбеке"

Для своевременного получения кэшбека необходимо активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении "Дія". Для этого следует перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Национальный кэшбек" и выбрать имеющуюся карту для выплаты кэшбека.

Граждане, имеющие карту Национальный кэшбек, смогут использовать ее также для получения другой помощи от государства — "Зимняя єПоддержка".

Кэшбек в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, внесенных производителями в специальный перечень, и приобретенных в магазинах, являющихся участниками программы.

Максимальный размер кэшбека составляет 3 тыс. грн в месяц. Вырученные средства можно потратить до 20 числа следующего месяца на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, сделать донаты на ВСУ или приобрести военные облигации.

В программе "Национальный кэшбэк" принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных сетей и отдельных магазинов. Количество присоединившихся к программе производителей также возросло и в настоящее время составляет 1665. Кешбек доступен на 360 тысяч товаров украинского производства.

Добавим, что украинцы чаще всего тратят средства "Национального кэшбека" на пополнение мобильного, оплату коммунальных услуг и интернета.

Как получить кэшбек от государства читайте в материале Delo.ua.