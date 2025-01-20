Программа "Нацкэшбэк" дискриминирует малый бизнес: на что жалуются предприниматели и что предлагают

Ряд ассоциаций предпринимателей из разных регионов призывает власти включить малый и средний бизнес в программу "Национальный кэшбэк" и увеличить максимальную сумму начисления кэшбэка потребителям. Об этом говорится в их обращении.

По их мнению, условия "Нацкэшбэка" существенно искажают конкуренцию на розничном рынке, поскольку отдают предпочтение торговым сетям, имеющим превалирующую рыночную силу, и не распространяются на малых и микропредпринимателей.

Бизнес обращает внимание и на то, что одним из условий участия производителей в программе является ненахождение на упрощенной системе налогообложения и отчетности, то есть на продуктовые рынки или праздничные ярмарки программа также не распространяется. Это называется наиболее критичным недостатком программы и средством дискриминации и угнетения развития малого и микробизнеса.

"Непонятны попытки Минэкономики дискриминировать упрощенную систему налогообложения и отчетности, ведь по налоговым показателям упрощенная система в большинстве случаев превосходит общую систему по уплате налогов", — говорится в заявлении.

Кроме того, авторы обращения указывают на высокую зарегулированность и относительную сложность предусмотренных процедур, наличие разнообразных требований к производителям, товарам, продавцам, потребителям и направлениям расходования кэшбэка.

"Указанное требует высокого уровня подготовки всех элементов/этапов внедрения программы и значительной коммуникации с гражданами. Так, почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбэка в приложении "Дія", — добавляют предприниматели.

Также они констатируют, что программой вовсе не охвачены "нецифровые" граждане Украины, то есть те, кто не имеет соответствующих девайсов, не желают или не могут установить "Дію" или работать с ней.

"Министерство экономики опубликовало данные о влиянии программы на экономику страны. Согласно расчетам Минэкономики, реализация проекта обеспечила в 2024 году рост ВВП на 0,001%, по сути – в пределах статистической погрешности", — напоминают при этом бизнесмены.

Они требуют возвращения в программу предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые пользуются РРО/ПРРО и хотят соблюдать все ее условия. Подписанты отмечают, что это сделает невозможным существование "серых схем" и будет способствовать детенизации торговли и усилению конкуренции, что положительно повлияет на восстановление и развитие экономики.

Целесообразным, по их мнению, также был бы пересмотр в сторону увеличения максимальной суммы кэшбэка, которую можно получить на карту – например, до 6 тысяч гривен в месяц вместо 3 тысяч.

Кроме того, предприниматели считают необходимым обеспечить более широкое распространение подробной информации о программе, включая инструкцию по оформлению и активации соответствующей банковской карты. Они ссылаются на результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым 40% граждан не участвуют в программе из-за отсутствия подробной информации о ней.

Подписантами обращения стали: Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей, Ассоциация частных работодателей, Всеукраинская ассоциация предпринимателей и потребителей, Украинская федерация индустрии безопасности, Союз содействия развитию предпринимательства, Союз предпринимателей Украины, Альянс региональных объединений малого бизнеса.

Также подписались под ним ассоциации "4Бизнес", "Власна справа", "Сияние Северщины", "Вместе за будущее", "Движение предпринимателей" и ряд общественных и профсоюзных организаций. Адресовано оно президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру экономики Юлии Свириденко.