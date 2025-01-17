Национальный кэшбек – содействие украинскому производителю или искажение конкуренции?

Недавно Министерство экономики опубликовало данные о влиянии программы "Национальный кэшбек" на экономику страны. Согласно расчетам Минэкономики – реализация проекта обеспечила в 2024 году рост ВВП на 0,001%, по сути – в пределах погрешности. Целесообразна ли такая программа, которая существенно искажает конкуренцию и дает экономический эффект в рамках статистической погрешности?

Какова текущая ситуация с реализацией программы "Национальный кэшбек"?

За четыре месяца к программе присоединились только 1665 производителей, за квартал эти производители получили менее 400 млн. гривен — мелкая сумма по сравнению с оборотами украинских производителей.

Это свидетельствует о низком интересе к программе и препятствиях для производителей в приложении к "Национальному кэшбеку". Но в настоящее время программа существенно искажает конкуренцию, дискриминирует как ряд производителей так и ритейлеров, предпочитает торговые сети, не распространяясь на малых и микро предпринимателей.

Программа "Национальный Кэшбек" регулируется Постановлением КМУ от 20 августа 2024 № 95, целью программы указана поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги, содействие восстановлению экономики, преодоление экономических последствий вооруженной агрессии РФ, увеличение объема внутреннего производства, популяризация без уплаченных налогов.

Основными условиями программы являются:

государственная регистрация как субъекта хозяйствования в Украине;

раскрытие структуры собственности;

не состоять на упрощенной системе налогообложения;

подавать в ГНС отчетность, связанную с применением регистратора расчетных операций с обязательством по отражению в фискальном кассовом чеке на товары цифрового значения штрихового кода товара украинского производства;

заявление о присоединении к проекту средствами Портала Дія.

Каковы основные недостатки программы?

В настоящее время мы имеем высокую зарегулированность и относительную тяжесть процедур, в частности, отдельные и разнообразные требования к производителям, товарам, продавцам, потребителям и направлениям расходования кэшбека. Это потребовало высокой степени подготовки всех элементов/этапов внедрения программы и значительной коммуникации с гражданами. Так, почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбека в приложении Действия.

Стоит отметить, что программой вообще не охвачены «нецифровые» граждане Украины — не все граждане имеют соответствующие девайсы или желают устанавливать Дію/могут с ней работать.

И главная проблема — из программы исключены в качестве продавцов всех субъектов предпринимательской деятельности, находящихся на упрощенной системе налогообложения, и соответственно сотрудничающих с ними производителей. То есть на продуктовые рынки или праздничные ярмарки программа тоже не распространяется. В большинстве случаев программа действует через крупные и средние торговые сети, искажая условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже обладают превалирующей рыночной силой.

Почему Минэкономики исключили упрощенку из программы?

В Кабинете Министров в последнее время ширится миф о том, что упрощенная система налогообложения – это "внутренний оффшор". Однако цифры и расчеты опровергают этот миф – а ведь по налоговым показателям упрощенная система в большинстве случаев превосходит общую систему.

Если посчитать налоги на общей системе (заменяющие единый налог — ННП, НДС, налоги на землю/недвижимость) и приравнять их к оборотам компаний нефинансового сектора – получаем 3,16% (налоги к обороту)

(уплаченные за 2022 год налоги на общей системе (НДС, ННП, налог на землю и недвижимость) = 354 млрд, оборот компаний = 11,4 трлн).

Для примера: в сфере реализации горючего (общая система) – налоги в оборот составляют в 2023 году 2,15%, при продажах техники/электроники в 2023 году (общая система) = 2,3% (налоги к обороту компаний)

Вместе с тем упрощенцы 3 группы единого налога уплачивают 5% от оборота (+1% военного сбора).

Соответственно нет никаких оснований дискриминировать упрощенную систему, такая дискриминация является контрпродуктивной и вредной для конкуренции, условий ведения бизнеса и экономики в целом .

Как сделать программу эффективной и не дискриминационной?

Необходимо возвращение в программу предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые пользуются РРО/ПРРО и имеют желание соблюдать все ее условия. серых схем» и будет способствовать детенизации торговли и усилению конкуренции, что положительно повлияет на возобновление и развитие экономики

Также целесообразно пересмотреть в сторону увеличения максимальную сумму кэшбека на карту, которую можно получить (например 6000 грн вместо текущих 3000 грн в месяц), что позволит привлечь больше украинцев.

Необходимо обеспечить более широкое распространение подробной информации о программе, включая инструкцию как оформить и активировать соответствующую банковскую карту (согласно опросу Центра Разумкова — 40% граждан не участвуют в программе из-за отсутствия подробной информации о ней).

Надеемся, что Министерство экономики учтет предложения аналитических центров и внесет соответствующие изменения в программу, которая выравнивает конкуренцию и сделает программу более эффективной.