Украинцы накопили 1 млрд грн кэшбэка в рамках национальной программы

За время действия "Национального кэшбэка" украинцы собрали 1 миллиард гривен. Значительную часть этой суммы, а именно 606 миллионов гривен, накопили за декабрь 2024 (436 млн грн) и первую половину января 2025 (170 млн грн).

Об этом сообщает Министерство экономики.

Средства, собранные в течение декабря и января, будут выплачены в конце февраля 2025 года. Важно, что полученный кэшбек не подлежит налогообложению.

Отмечается, что программа уже охватила 4,7 миллиона граждан, среди которых 65% составляют женщины и 35% – мужчины.

"Национальный кэшбэк" продолжает поощрять потребителей поддерживать отечественного производителя, способствуя развитию экономики и привлечению все большего числа партнеров.

Как получить кэшб э к?

Чтобы своевременно получать кэшбек, важно активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении Дія. Для этого нужно перейти в раздел "сервисы", выбрать "Национальный кэшбэк" и выбрать имеющуюся карту для выплат кэшбека.

Граждане, имеющие карту Национальный кэшбэк, смогут использовать ее также для получения другой помощи от государства — "Зимняя есть Поддержка".

Кешбек в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, добавленных производителями в специальный перечень и приобретенных в магазинах-участниках программы.

В программе "Национальный кэшбэк" принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных сетей и отдельных магазинов. Количество присоединившихся к программе производителей также возросло и в настоящее время составляет 1665. Кешбэк доступен на 360 тысяч товаров украинского производства.