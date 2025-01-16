Українці накопичили 1 млрд грн кешбеку в рамках національної програми

За час дії "Національного кешбеку" українці зібрали 1 мільярд гривень. Значну частину цієї суми, а саме 606 мільйонів гривень, накопичили за грудень 2024 року (436 млн грн) та першу половину січня 2025 року (170 млн грн).

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Кошти, зібрані протягом грудня та січня, будуть виплачені наприкінці лютого 2025 року. Важливо, що отриманий кешбек не підлягає оподаткуванню.

Зазначається, що програма вже охопила 4,7 мільйона громадян, серед яких 65% становлять жінки та 35% – чоловіки. До участі долучилися 20 банків і 1672 виробники. Кешбек доступний на 355,4 тисячі товарів українського виробництва.

"Національний кешбек" продовжує заохочувати споживачів підтримувати вітчизняного виробника, сприяючи розвитку економіки та залученню все більшої кількості партнерів.

Як отримати кешбек?

Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку "Національний кешбек" у застосунку Дія. Для цього потрібно перейти до розділу "сервіси", обрати "Національний кешбек" і вибрати наявну картку для виплат кешбеку.

Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть використати її також для отримання іншої допомоги від держави - "Зимова єПідтримка".

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками до спеціального переліку та придбаних у магазинах-учасниках програми.

У програмі "Національний кешбек" беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кількість виробників, що приєдналися до програми також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.