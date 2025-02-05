Програма "Національний кешбек" уповільнюється: у січні її динаміка вперше стала від’ємною

Вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка стала від’ємною. За підсумками січня 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це менше, ніж у грудні 2024 року, коли було зароблено 436 мільйонів гривень.

Скорочення загальної суми він пояснює сезонними факторами. У грудні традиційно зростають витрати на святкові покупки до Дня святого Миколая, Різдва та Нового року. Натомість січень був звичайним робочим місяцем, коли рівень споживання знизився.

Динаміка виплат учасникам

Якщо оцінювати середню виплату одному учаснику програми, то динаміка демонструє поступове зменшення. У листопаді 2024 року загальна сума виплат у 232 мільйони гривень була розподілена між двома мільйонами учасників, що дало в середньому 116 гривень на особу.

У грудні загальна сума збільшилася до 436 мільйонів гривень, але зросла і кількість учасників до 4,5 мільйона, відповідно середня виплата зменшилася.

У січні 2025 року кешбек отримали вже понад 5 мільйонів українців, а загальна сума 414 мільйонів гривень свідчить про подальше зниження середнього розміру виплати, яка наразі складає приблизно 100 гривень на одну людину.

За словами Гетманцева, автори програми планували, що протягом кварталу учасники накопичуватимуть 3 мільярди гривень кешбеку, а за рік ця сума мала скласти 12 мільярдів гривень. Однак за п’ять місяців реалізації програми загальна накопичена сума склала 1,3 мільярда гривень, з яких реально виплачено 388,4 мільйона гривень - виплати за грудень та січень стануть доступними наприкінці лютого, тож ці гроші витрачатимуться переважно вже у березні.

"Національний кешбек": в иробники не поспішають приєднуватися

Він додає, що темпи приєднання виробників до програми "Національний кешбек" також значно сповільнилися. Станом на середину листопада 2024 року у програмі брали участь 1586 виробників, які пропонували 324 тисячі найменувань товарів.

До кінця грудня їхня кількість збільшилася до 1665 компаній, а перелік товарів зріс до 360 тисяч. Проте у січні 2025 року загальна кількість виробників зросла лише до трохи більше ніж 1700, а кількість товарів до 365 тисяч.

"Скоріш за все, потенціал зростання поступово вичерпується (якщо ще не вичерпався), і далі загальні щомісячні суми крутитимуться біля нині досягнутих позначок, а виплати на одну людину – на рівні 100- гривень", - написав він.

Додамо, станом на січень українці зібрали в межах програми 1 мільярд гривень. Значну частину цієї суми, а саме 606 мільйонів гривень, накопичили за грудень 2024 року (436 млн грн) та першу половину січня 2025 року (170 млн грн).