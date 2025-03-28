Українці отримали 384 млн грн кешбеку за лютий

Українці отримали 384 млн грн за програмою “Національний кешбек” за купівлю товарів українського виробництва у лютому. Кошти виплатили 3,2 млн людей.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що за лютий було виплачено майже стільки ж кешбеку, як за вересень, жовтень і листопад разом узяті.

Виплати отримали учасники програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат "Національного кешбеку" в застосунку "Дія". Протягом шести місяців дії програми громадяни отримали:

за вересень – 37,2 млн грн

за жовтень – 119,2 млн грн

за листопад – 232 млн грн

за грудень і січень – 714 млн грн

за лютий – 384 млн грн

Загальна сума виплачених за програмою коштів становить близько 1,5 млрд грн.

Як повідомляється, наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці квітня 2025 року.

"Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживацька поведінка на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком. Разом із цим розширюється і пропозиція: кешбек уже доступний на 373 тисячі різноманітних споживчих товарів від 1760 українських виробників», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

На що можна витратити кешбек?

Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті.

Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Про програму

У програмі “Національний кешбек” беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".

Для перевірки наявності кешбеку на конкретний товар можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

Нагадаємо, вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка у січні стала від’ємною. За підсумками першого місяця 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва.