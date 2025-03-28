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"Національний кешбек" поступово "видихається" та потребує модернізації – Гетманцев
Добре розрекламований проєкт "Національний кешбек" поступово "видихається". Державна програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він звертає увагу на опубліковані Міністерством економіки результати реалізації програми "Національний кешбек" у лютому, згідно яких суми нарахувань скорочуються два місяці поспіль:
- грудень – 436 млн грн;
- січень – 414 млн грн. (-5,0%);
- лютий – 384 млн грн (-7,2% до попереднього місяця та -11,9% до грудня).
Брак апетиту до програми
Також на 200 тисяч осіб зменшилась і кількість українців та українок, які отримають виплату.
"Якщо поділити нарахування на тих, хто їх отримає – вийде по 120 гривень. Менше, ніж найдешевший пакет мобільного зв’язку. З того, на що можна витратити – вибір небагатий, з вартістю комуналки та квитком на потяг порівнювати немає сенсу", - зауважує Гетманцев.
Він додає, що на жаль, брак апетиту до програми все сильніше відчувається і з боку тих, на кого вона була розрахована – вітчизняного виробника, якого "Національний кешбек", за задумом авторів, і повинен був підтримати.
Так, у березні до програми долучилося всього 4 українських виробника (тепер їх 1760 – крапля у морі) та 4 тисячі видів товарів (усього доступні для нарахування кешбеку – 373 тисячі).
"Вочевидь, програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу", - констатує нардеп.
Раніше Гетманцев зауважував, що автори програми ставили на меті амбітне завдання – 3 млрд грн на квартал, тобто 12 млрд грн у рік, які мали через купівлю певної категорії товарів повернутись в економіку та підтримати вітчизняного виробника та надавача послуг.
Але вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка у січні стала від’ємною, тому Гетманцев вважає, що потенціал зростання вичерпується.
Про програму
У програмі “Національний кешбек” беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.
Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.
В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.
Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".
Для перевірки наявності кешбеку на конкретний товар можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".