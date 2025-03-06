Гетманцев звинуватив Мініекономіки у провалі дерегуляції

Міністерство економіки України три роки тому запропонувало ідею масштабної дерегуляції, але не впоралося з її втіленням.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Попри очевидність проблеми(та шляхи її розв’язання), з нею команда міністерства не впоралася", — констатував Гетманцев.

Він нагадав, що у 2023 році робоча група з дерегуляції протягом 11 місяців запропонувала зміни щодо 1,3 тис. регуляторних інструментів — 456 з них скасувати, ще 584 оптимізувати (разом — 1040).

Але, на думку нардепа, процес ухвалення рішень у межах дерегуляції виявися надто затягнутим, а його результат – обмеженим.

"Далі – 8 місяців роздумів та роботи з оформлення пропозицій у План дерегуляції (може думали б і довше, але на біду – це був індикатор Плану для Ukraine Facility на ІІІ квартал 2024 року) – і його було врешті прийнято на початку вересня 2024 року. Весь План – 99 заходів", – зауважив Гетманцев.

Що було скасовано

Серед "найяскравіших" регуляторних актів, які все ж було скасовано, Гетманцев виділяє наступні:

️дозвіл на установку тимчасових нетеплоємних печей у кінотеатрах;

️дозвіл на розміщення в приміщеннях для утримання тварин та птиці електроводонагрівників;

️дозвіл на застосування для пульверизаторного фарбування емалі та фарб, що містять у собі з’єднання зі свинцю;

️погодження інструкції про порядок прибирання пилу у виробничих приміщеннях з робочих місць, проходів та сходів;

️погодження графіка аналізу повітря на робочих місцях;

️погодження статуту приватного центру туризму учнівської молоді, приватного центру / будинку / клубу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів;

️висновок щодо можливого впливу будівництва та провадження господарської діяльності на стан народних художніх промислів;

️дублікат посвідчення мисливця;

дублікат щорічної контрольної картки обліку добутої дичини тощо.

"Ось що, виявляється, системно заважало покращенню інвестиційного клімату в державі. Коротко оцінюючи дерегуляційну реформу – "гора народила мишу", – констатував Гетманцев.

Зауважимо, міністеркою економіки України з листопада 2021 року є Юлія Свириденко, вона ж обіймає посаду першого віце-прем'єра.

Дерегуляція в Україні

Зауважимо, в Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоб спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка вже переглянула 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити.

У березні 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

В Україні запрацював сайт, на якому відображатиметься повна інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції. Сайт deregulation.me.gov.ua містить форму зворотнього зв’язку для підприємців, за якою вони можуть лишити відгук про ухвалені зміни та запропонувати нові.