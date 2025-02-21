Переглянути всі доступні фінансові джерела: Гетманцев закликав рахувати кожну копійку

Україна перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року. Подальша фінансова підтримка західними партнерами не є гарантованою через невизначеність у міжнародній політиці, тому слід економити кожну копійку державного бюджету.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, останні події у міжнародній політиці і неприємні дискусії щодо подальшої підтримки України безпосередньо впливають на питання фінансування нашої країни.

Як пояснив Гетманцев, попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, зростає невизначеність щодо подальшого фінансування.

"Ми безперечно вдячні за будь-яку допомогу, ми розраховуємо на таку допомогу під час перемовин про вступ до ЄС і післявоєнної відбудови, але вірним буде і те, що маємо зараз критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси", - наголосив нардеп.

Що це означає у фінансовій політиці?

Як зауважив Гетманцев, Україна відтепер має рахувати кожну копійку.

На думку нардепа, влада має врешті жорстко припинити тінь та корупцію, вичистити крадіїв з держустанов, почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ.

"Тільки від роботи податкової ми маємо у 2025 році не напружуючись отримати плюс 4 млрд дол від детінізації, а якщо напружитись - набагато більше", - переконаний Гетманцев.

Також він пропонує ввести військову цензуру видатків.

"Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав «приріст» ВВП меньше статистичноі похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у 50 млрд дол від заморожених активів РФ не на рік, а на три роки. Тотальна детінізація і економія - це те, що зараз потрібно", - наголосив Гетманцев.

Натомість він закликав українців припинити толерувати ухилення від оподаткування та безглузді дискусії на кшталт вбивства бізнесу від підвищення податків.

"Той хто краде податки у будь-якій формі - ворог. Такий самий як і крадій у владі. Оцінка має бути однозначною від всіх, хто вважає себе українцями. В березні 2022-го ми всі це розуміли однаково. Сьогодні ситуація не менш складна та небезпечна", - констатував Гетманцев.

Зауважимо, станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України становили 43 млрд доларів США. У січні вони зменшилися на 784,5 млн доларів, однак залишаються на високому рівні, близькому до рекордного показника.

На валютні рахунки уряду України в НБУ в січні надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу. Водночас держава здійснила виплати на обслуговування та погашення зовнішнього боргу на загальну суму 535,8 млн доларів США.