Видатки держбюджету у січні зросли на 42%: куди були спрямовані кошти

У січні 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн, або 42,5% більше порівняно з тим самим періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На що витрачали кошти

У структурі видатків найбільше було спрямовано:

110 млрд грн на оплату праці з нарахуваннями, що становить 51,4% від загального обсягу видатків за січень 2025 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця сума зросла на 34,1 млрд грн (44,9%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців було направлено 84,7 млрд грн.

на оплату праці з нарахуваннями, що становить 51,4% від загального обсягу видатків за січень 2025 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця сума зросла на 34,1 млрд грн (44,9%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців було направлено 84,7 млрд грн. 9,2 млрд грн на оплату товарів і послуг, або 4,3% від загального обсягу видатків. З цієї суми: 3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це включає придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, а також оплату комунальних послуг; 2,8 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

на оплату товарів і послуг, або 4,3% від загального обсягу видатків. З цієї суми: 3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це включає придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, а також оплату комунальних послуг;

— для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це включає придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, а також оплату комунальних послуг; 2,8 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

— перераховано Національною службою здоров’я України для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення. 58,5 млрд грн на соціальне забезпечення (виплати пенсій, допомог, стипендій), що становить 27,3% від загального обсягу видатків. Це на 16,5 млрд грн більше (39,4%) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

на соціальне забезпечення (виплати пенсій, допомог, стипендій), що становить 27,3% від загального обсягу видатків. Це на 16,5 млрд грн більше (39,4%) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема: 17,7 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансування пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 8,1 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, підтримку громадян, які опинились у складних життєвих обставинах, а також для допомоги малозабезпеченим сім'ям; 5 млрд грн — на виплату житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

17,7 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансування пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

— трансферт Пенсійному фонду для фінансування пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 8,1 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, підтримку громадян, які опинились у складних життєвих обставинах, а також для допомоги малозабезпеченим сім'ям;

— на соціальний захист дітей та сімей, підтримку громадян, які опинились у складних життєвих обставинах, а також для допомоги малозабезпеченим сім'ям; 5 млрд грн — на виплату житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

— на виплату житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу. 4,4 млрд грн на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що становить 2,1% від загального обсягу видатків.

на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що становить 2,1% від загального обсягу видатків. З цієї суми: 2,1 млрд грн — на придбання товарів для Збройних Сил України; 1,5 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

2,1 млрд грн — на придбання товарів для Збройних Сил України;

— на придбання товарів для Збройних Сил України; 1,5 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

— на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва. 14,5 млрд грн на обслуговування державного боргу, що становить 6,8% від загального обсягу видатків (збільшення на 5 млрд грн або 52,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

на обслуговування державного боргу, що становить 6,8% від загального обсягу видатків (збільшення на 5 млрд грн або 52,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року). 12,5 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам, що становить 5,8% від загального обсягу видатків (збільшення на 0,6 млрд грн або 5,3% порівняно з минулим роком).

Нагадаємо, НБУ за весь 2024 рік продав на міжбанківському валютному ринку 34,95 млрд доларів, а купив – лише 126 млн доларів. Чистий продаж склав 34,82 млрд доларів. Найбільше було витрачено із резервів у грудні – 5,28 млрд доларів, тоді як куплено усього 0,4 млн доларів.