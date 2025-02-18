Расходы госбюджета в январе выросли на 42%: куда были направлены средства

В январе 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 214,1 млрд грн, что на 63,9 млрд грн, или 42,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На что тратили средства

В структуре расходов больше всего было направлено:

110 млрд грн на оплату труда с начислениями, что составляет 51,4% общего объема расходов за январь 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году эта сумма выросла на 34,1 млрд грн (44,9%). В частности, на денежное содержание военнослужащих было направлено 84,7 млрд. грн.

на оплату труда с начислениями, что составляет 51,4% общего объема расходов за январь 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году эта сумма выросла на 34,1 млрд грн (44,9%). В частности, на денежное содержание военнослужащих было направлено 84,7 млрд. грн. 9,2 млрд грн на оплату товаров и услуг или 4,3% от общего объема расходов. Из этой суммы: 3 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это включает приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, а также оплату коммунальных услуг; 2,8 млрд грн – перечислено Национальной службой здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

на оплату товаров и услуг или 4,3% от общего объема расходов. Из этой суммы: 3 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это включает приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, а также оплату коммунальных услуг;

– для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это включает приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, а также оплату коммунальных услуг; 2,8 млрд грн – перечислено Национальной службой здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

– перечислено Национальной службой здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. 58,5 млрд грн на социальное обеспечение (выплаты пенсий, пособий, стипендий), что составляет 27,3% от общего объема расходов. Это на 16,5 млрд грн больше (39,4%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

на социальное обеспечение (выплаты пенсий, пособий, стипендий), что составляет 27,3% от общего объема расходов. Это на 16,5 млрд грн больше (39,4%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности: 17,7 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансирования пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; 8,1 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также для помощи малообеспеченным семьям; 5 млрд грн – на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

17,7 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансирования пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

— трансферт Пенсионному фонду для финансирования пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; 8,1 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также для помощи малообеспеченным семьям;

— на социальную защиту детей и семей, поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также для помощи малообеспеченным семьям; 5 млрд грн – на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

– на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа. 4,4 млрд грн на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям), что составляет 2,1% от общего объема расходов.

на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям), что составляет 2,1% от общего объема расходов. Из этой суммы: 2,1 млрд грн — на приобретение товаров для Вооруженных Сил Украины; 1,5 млрд грн – на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

2,1 млрд грн — на приобретение товаров для Вооруженных Сил Украины;

— на приобретение товаров для Вооруженных Сил Украины; 1,5 млрд грн – на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

– на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства. 14,5 млрд грн на обслуживание государственного долга, что составляет 6,8% общего объема расходов (увеличение на 5 млрд грн или 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

на обслуживание государственного долга, что составляет 6,8% общего объема расходов (увеличение на 5 млрд грн или 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 12,5 млрд грн на трансферты местным бюджетам, что составляет 5,8% от общего объема расходов (увеличение на 0,6 млрд грн или 5,3% по сравнению с прошлым годом).

Напомним,НБУ за весь 2024 год продал на межбанковском валютном рынке 34,95 млрд долларов, а купил – всего 126 млн долларов. Чистая продажа составила 34,82 млрд долларов. Больше всего было израсходовано из резервов в декабре – 5,28 млрд долларов, тогда как куплено всего 0,4 млн долларов.